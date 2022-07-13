民進黨終於拍板定案，由交通部前部長林佳龍出征新北市；新北市長侯友宜罕見表態「任何政黨不可以把新北市民當成二等公民」，11日再酸「希望來新北的人，從觀音山看大台北的不一樣，而不是從陽明山看。」台大政治系教授王業立就表示，侯友宜雖然還沒宣布要連任，但起手式直接打到林佳龍的痛處，把林佳龍直接定位「心不在新北」；王業立更進一步指出，林佳龍接下來要增加支持度，第一除了黨內派系的問題，尤其是蘇系會不會替他動員，有待觀察之外；第二林佳龍過去曾說過的「不選新北」，已經造成新北市民不爽，現在要積極爭取新北市民的認同，提出讓市民感動的願景、政策，不能一句話就帶過去。

民眾黨主席柯文哲也在，林佳龍確定投入新北市長選舉後，進一步表示「能考慮讓一個人去選新北市長」，純粹拉抬「小雞」市議員參選人。民進黨立委蔡壁如曾11日再被問到選新北市，蔡壁如重申「黨的提名不是一個人說了算」。

至於新北市會不會有藍綠白三腳督？台大政治系教授王業立就表示，新北跟台北不一樣，三腳督不容易出現，應該就是兩個大黨的候選人的對決。在人選結果還沒出爐前，《網路溫度計》帶您來看3人在近期的聲量高低。

侯友宜因恩恩事件聲量飆 蔡壁如、林佳龍因市長選舉討論度增

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/06/11～2022/07/10）統計，「侯友宜、蔡壁如、林佳龍」近一個月網路聲量趨勢，蔡壁如跟林佳龍都是因爲年底大選聲量飆高，侯友宜則是在恩恩事件上獲得網友大量關注。

侯友宜聲量最高點出現在6月22日，共94,557筆聲量。先有恩恩錄音檔遭到媒體曝光，各界批評新北市政府防疫政策錯誤，侯友宜則表示沒有盡到保護市民的責任「深感愧疚」，並強調「會檢討反省，負起全部的責任。」此番言論引起大批網友討論。另一個聲量高點則是在6月29日，共23,632筆聲量。當天指揮中心發言人莊人祥證實，新北市府遭疑造假的資料，其實是中央同仁誤貼。侯友宜表示，疫情下還是要給同仁多些鼓勵。

相較之下，林佳龍近期個人聲量高點是在7月10日，共有39,191筆討論。民進黨選對會拍板徵召林佳龍征戰新北市，林佳龍並在臉書發文，將與陳時中攜手「決戰雙北、並肩作戰」。至於蔡壁如近期個人聲量高點是在6月16日，共有384筆討論。當天傳出蔡壁如可能選新北，對此，她回應「這不在我的計畫之內」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

林陳王不見王？王業立：兩人心結難免 范世平：未初選問題不大

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統 （日期：2022/05/12～2022/07/10）近兩個月的時間來看，林佳龍確定受到民進黨徵召選新北後，表態「與陳時中並肩作戰」最受到網友們熱議，聲量高達13054筆；第二名則是林佳龍多次表態的「不選新北市」，討論度則高達3780筆。

至於第三名及第四名同樣跟陳時中有關係，聲量分別是2255筆及1866筆；林佳龍接受廣播專訪時，表示「內部民調自己以35%領先陳時中的19%」，還進一步指出民進黨若派出「仇恨值高」的人選，這時就可能促成藍營棄保，被外界認為在影射陳時中。因此林佳龍致電陳時中但對方沒接，傳簡訊有已讀但沒回，他提到會再致電，也強調平常2人就很熟了會有電話與簡訊互相聯絡，也許是陳時中擔任指揮官很忙碌而沒有回覆。

林佳龍11日臨時取消行程，也讓外界認為兩人是否王不見王，陳時中三度澄清「我們一點心結也沒有」；台大政治系教授王業立則認為兩人心結難免，很難一笑泯恩仇，雙方還是要經過磨合；至於師大政治研究所教授范世平則有不同看法，對雙方未來合作打選戰樂觀其成，也進一步說明，這回民進黨雙北市長人選，並非像屏東縣一樣是透過初選，沒有激烈競爭，認為兩人應該不會有太大的問題。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

林佳龍出征新北！「台北市長、新北市、勸進」登熱門關鍵字

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/07/08～2022/07/10）統計，「林佳龍」近三天網路熱門關鍵字觀察分析，除了林佳龍佔有相當高的討論度之外，另外包括「新北市、參選、出戰、雙北」都被列入，另外像是林佳龍決定出戰新北市長的關鍵字「蔡英文、勸進、轉折、內幕、鬆動」，也都有擠進排行榜。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月12日至2022年07月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『林佳龍、蔡壁如、侯友宜』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。