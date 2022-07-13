彰化一名4歲蔡姓男童確診康復後，突頭痛欲裂到敲打自己的頭部，送醫檢查發現罹患腦瘤，台中榮總緊急替男童開刀，術後陷入昏迷，無論怎麼刺激，男童都沒有任何反應，醫師表示，男童有腦死或變植物人的可能，只能等待奇蹟出現，引發3.6萬網友關注、祈福，沒想到仍傳出不幸消息，院方表示，男童到院的情況已不樂觀，於今日凌晨1時27分病逝。

蔡姓男童在確診前有頭痛的情況，就醫診斷為鼻竇炎，持續服用抗過敏藥物控制，感染新冠肺炎，在家進行居家照護超過14天，到醫院做PCR結果Ct值仍偏低。染疫康復後，周（10）日突頭痛劇烈，痛到敲打自己的頭，家屬趕緊送彰濱秀傳醫院急診，因醫療設備有限，昨日又緊急轉到台中榮總，檢查後發現有腦瘤。

台中榮總替男童開刀後，卻陷入昏迷，無論用燈光照眼或刮腳底板都未出現反射動作，醫師表示，男童有腦死或植物人的可能，沒想到事隔不到1天，男童就宣告不治，台中榮總指出，男童到院時情況已很不樂觀，院方緊急裝了葉克膜，仍於今日凌晨1時27分病逝。