黃姓政府機關公務員，前年在台北捷運中山國中站內不斷於手扶梯來回逗留，他持手機尾隨4名穿短裙或短褲女子，以由下往上之方式偷拍裙下風光，台北地方法院考量他坦承犯行，依無故以錄影竊錄他人身體隱私部位罪判刑3月，可易科罰金。可上訴。

38歲擁有碩士學歷的黃男，2020年10月8日晚上6點在中山國中捷運站某處之上行手扶梯處，見劉女穿著裙子搭乘手扶梯上樓，竟尾隨於劉女後方搭乘手扶梯，再以他所持有智慧型手機開啟攝影功能，以由下往上之方式竊錄劉女大腿內側及裙底內褲等身體隱私部位。

劉女發現後提告，檢方勘驗黃的手機發現，案發當天黃男尾隨短裙或短褲女子上手扶梯後，不久又假裝通話再從旁邊手扶梯下來，他確有從事偷拍行為，偵結後起訴。

台北地院審理後認為，黃男無故持智慧型手機竊錄告訴人劉女裙內身體隱私部位，致告訴人身心遭受恐懼，所為顯然欠缺尊重他人隱私之觀念，並嚴重破壞社會善良風俗，實屬不該，殊值非難，惟考量其犯後終能坦承犯行，判刑可易科罰金。