女星黃嘉千與加拿大籍老公夏克立於上周傳出結束16年的婚姻後，雙方友人便陸續在網路上開戰。先是男星竇智孔出面聲援黃嘉千，教訓夏克立「情緒失控都不能有傷害對方的行為」外，與黃嘉千私交好的女星郎祖筠，日前也在臉書上透露女方的朋友「手中有證據」但忍著不發，而引起網友熱烈討論。如今又有媒體爆出，黃嘉千去年底在加拿大時曾遭夏克立施暴而報警，兩人才因此翻臉。

根據《鏡周刊》的報導，黃嘉千與夏克立兩人之間早已貌合神離，去年12月時，人在加拿大的黃嘉千還疑似遭到夏克立施暴，脖子上有紅色的抓痕，而前往當地的警局以家暴案處理方式報案，隨即在現場要求雙方分居。黃嘉千事後還到醫院驗傷，當時醫生雖表示黃嘉千沒有明顯的外傷，但卻判定兩人已無法修復破碎的感情，因此黃嘉千便決定不再當假面夫妻，正式與夏克立徹底翻臉。

接著，夏克立在今年1月22日便在加拿大當地法院提出告訴，正式向法院訴請離婚，目前案件還在訴訟中，而當時人還在加拿大的黃嘉千，也在今年的3月9日跨海委任台灣律師，悄悄的向士林地院訴請離婚，而這些繁瑣的過程進行完沒多久，黃嘉千便帶著「除了夏克立以外的家人」飛回台灣並向法院申請暫時處分。直到今年4月19日士林地院開庭時，黃嘉千也當庭要求法官裁定，由她擔任家人的主要照顧者，還請法官裁定家人限制出境，避免被突然帶回加拿大。

另外，報導中還提到，有知情人士透露，黃嘉千其實長達4年的時間遭到對方暴力相向，還曾一度危及生命，周圍的朋友都知道此事。去年8月黃嘉千還被目擊帶傷出現在「康寧醫院」，當時也引發諸多的揣測，除此之外，黃嘉千還曾為了保住婚姻賣掉台灣房產遠赴加拿大定居，甚至還將房子登記在對方名下，沒想到最後還是離婚收場，讓周圍的友人都相當心疼。