博大(8109)自結上半年每股稅前盈餘為5.28元，展望下半年，博大表示，鐵道工程及工業電腦客戶需求強勁，訂單狀況良好，不過近期大陸疫情增溫，是否影響出貨有待觀察，受到台股大漲帶動，博大今天早盤股價走高。

儘管全球通膨升息等產業黑天鵝不少，博大主攻少量多樣電源產品，終端應用主要是工業、太陽能、鐵道工程及醫療等利基型市場，受惠於歐洲及韓國鐵道工程建置需求，以及醫療精密設備、工業電腦訂單穩定，博大今年下半年業績依舊看好。

博大自結6月合併營收為1.54億元，年成長16.97%，營業毛利為6995萬元，年增9.42%，稅前盈餘為9839萬元，年成長79.7%，單月每股稅前盈餘為1.28元；累計前6月合併營收為7.95億元，年成長12.48%，營業毛利為3.64億元，年成長6.05%，稅前盈餘為4.05億元，年成長79.49%，每股稅前盈餘為5.28元。

博大表示，目前在手訂單狀況良好，但近期大陸本土疫情逐漸增溫，防疫政策是否影響出貨有待觀察，整體來看，下半年應該還是會比上半年好。