根據路透社13日調查報告，在晶片短缺、新冠病毒蠢蠢欲動，以及日圓走貶導致進口成本與日俱增下，日本製造業對於第3季並不是很樂觀。相反地，服務業認為第3季可望漸入佳境，第4季應該會更好。

日本服務業對本季看法中，因零售業認為業績平平，不動產以及營建業偏向悲觀，故無法大舉提升整體信心。不過，在躉售業以及通訊產業推動下，服務業指數還是從第2季的13小升至14。不過，樂觀預估第4季可望上看18。

相較服務業，日本製造業卻對第3季沒什麼期待。有家當地運輸設備製造業不諱言表示，中國大陸抗疫封城，造成供應鏈斷鏈嚴重，還有半導體短缺問題尚未完全解決，公司業績正一天天減少。

日本工業生產在4月的減幅創1年來最多，就是有受到中國大陸清零政策影響。分析師指出，因為有可能還會隨時封城，故日本製造業尤其是汽車產業可能還需要一段時間，才能從中國大陸幾個大城市中的景氣復甦中獲益。

日本製造業本季短觀信心應該可以穩在9的位置。倘若汽車相關族群業績明顯改善，第4季短觀指數或許有機會升至13。但目前看起來，這些日企並沒有很樂觀。

計畫在20日與21日舉行定期利率會議的日本央行，之前所公布短觀報告中，日本大型製造業者因為投入成本大增，第2季的信心也不佳。有家日本鋼鐵公司指出，日圓一直貶之下，投入成本飆升，利潤也被侵蝕掉了。