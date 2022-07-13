在奢侈品股、航空股、旅遊股領漲下，歐洲股市周二收漲；然而對能源供應和全球潛在衰退的擔憂，抑制了股市漲幅。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤下跌，隨後走勢反覆，收盤翻紅上漲2.02點或0.49%，為417.04點。

奢侈品集團LVMH和萊雅集團(L'Oreal)分別上漲1.1%和2.8%；空中巴士也上漲3.9%，協助法國股市上漲0.80%。

旅遊休閒股上漲1.6%；由於人對全球經濟放緩的擔憂，原油價格每桶跌落100美元以下。

同時之間，俄羅斯供應德國最重要的北溪一號管線進入維修期和關閉，人們越來越擔心由於烏克蘭戰爭而可能延長維修期，將影響歐洲能源供應。

TS Lombard策略主管Andrea Cicione說，投資人擔心俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)會將天然氣武器化，作為西方制裁行動的報復措施。情況可能變得更糟糕，但是價格上還沒有完全反映出來。

在升息周期上，歐洲央行(ECB)落後於美聯準會和其它主要央行，預計ECB本月將至少加息25個基點。然而由於對衰退的擔憂，已促使貨幣市場減少了對歐洲央行今明兩年升息幅度的押注。

過去6個月中，Stoxx 600指數有5個月因擔心經濟衰退的擔憂而下跌。

法國電力(EDF)上漲6%，報10.22歐元；消息指出，為因應能源危機，法國政府有意支付80億歐元，將法國電力完全收歸國有，由國家完全控制。

義大利的油田服務公司Saipen大跌48.6%，報1.95歐元；此前該公司表示，投資人已經認購該公司發行新股的僅7成。

受銀行股拖累，西班牙股市跌0.62%；西國政府計畫對金融機構和電力公司徵收特別稅，以協助西班牙民眾對抗不斷高升通膨的打擊。