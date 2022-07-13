周二華爾街股市收跌，在關鍵的通膨數據公布之前，包括美國10年期和2年期債息曲線倒掛加劇等越來越多經濟衰退的跡象讓投資人對股市望之卻步。標普指數所有類股全面收黑，對全球經濟放緩的擔憂導致油價下跌，能源股表現尤為疲弱。

美股主要指數盤初都在漲跌之間波動，道瓊指數一度上漲多達172點，也曾下跌300多點。隨著美國勞工部即將在周三公布消費者物價報告，以及本周晚些時候大型銀行將發布業績正式為財報季拉開序幕，主要指數尾盤加速下探，標普500指數一度跌1.35%，那斯達克指數亦曾下挫1.46%。由於利率持續升高和通膨壓力加大，投資人正密切關注企業獲利預測下修的風險。

資金似乎有意避開股票等風險較高的資產，並轉進美國公債和美元等傳統避險資產，美國10年期公債殖利率走跌。

部分跌深的科技股曾一度反彈，但尾盤漲幅回吐，Salesforce和微軟均跌逾4%，亞馬遜跌逾2%，網飛和Alphabet都下跌超過1%。

★主要指數

道瓊指數跌192.51點或0.62%，收30,981.33點。

標普500指數跌35.63點或0.92%，收3,818.8點。

那斯達克指數跌107.87點或0.95%，收11,264.73點。

費城半導體指數漲4.5點或0.18%，收2,558.2點。

★消息

國際貨幣基金（IMF）周二再度下修今明兩年美國經濟增長預測，將今年美國國內生產毛額（GDP）成長率預測從2.9%調降至2.3%，將2023年GDP成長預測從1.7%下修為1.0%。IMF並上修美國到2025年的失業率預測，同時警告通膨走高將使美國和全球經濟面臨系統性風險。

美國10年期指標公債殖利率一度大跌9.6個基點，至2.8968%，尾盤跌幅收斂，報2.91%。2年期債息升至3.01%，創下2007年爆發金融危機前迄今的最高水準。

美元指數尾盤小漲0.1%，報108.12，受歐元大貶影響，美元指數盤中一度升至108.56，再度刷新20年新高。市場擔心歐洲的能源危機恐導致其經濟陷入衰退，以及歐洲央行（ECB）升息步伐遠遠落後美國，歐元一度跌至與美元平價，為20年來首見，惟隨後反彈漲0.34%，報1.0074美元。美元指數今年來上漲近13%，分析師警告美元走強，可能不利於美國企業獲利前景。

紐約期油重挫7.92%，收在每桶95.84美元，再度跌破每桶100美元大關，並創下3個月來最低價。倫敦布蘭特期油大跌7.1%，收在每桶99.49美元，創下4月11日以來新低。投資人擔心中國疫情反彈和全球經濟衰退將打擊原油需求。

根據標普道瓊指數公司調查，標普500指數成分股第二季配發的股利突破1,400億美元，達到1406億美元，優於今年第一季的1376億美元和去年同期的1234億美元，並創下新高記錄，今年全年股利可望出現兩位數增長，為2014年來首見。高股利題材可望給美股帶來些許支撐。

根據道瓊公司估算，6月份包括食品和能源在內的總體消費者物價指數（CPI）年漲8.8%，較5月的年漲8.6%進一步升高。但排除食品和能源價格的核心CPI估將指向通膨可能已經見頂，可能說服聯準會在秋天放緩緊縮力道。

由摩根大通、摩根士丹利、花旗集團和富國銀行打頭陣，美股第二季財報季即將正式登場。根據Refinitiv調查，截至上周五，分析師預期第二季標普500企業獲利年增5.7%，低於在本季初預估的年增6.8%。