★分析

Northwestern Mutual Wealth Management Company投資長Brent Schutte表示，投資人正在觀望CPI和企業獲利會出現什麼變化。近幾個月來，我們幾乎每天都在通膨的疑懼和衰退的擔憂之間來回掙扎。投資人真的很困惑，並已選擇縮手觀望，很少聽到有人說要「逢低買進」。

澳洲最大的退休金基金AustralianSuper投資總監Mark Delaney表示，企業和家庭需求將受到貨幣和財政政策緊縮影響，未來兩年全球經濟將受到衝擊。

Truist分析師Keith Lerner表示，市場現在缺乏催化劑、沒有領頭羊。經濟增長正在放緩，全球央行仍處於緊縮模式，這使市場感到擔憂。他並表示，能夠將高漲的大宗商品價格轉嫁出去的企業，比較有機會在本財報季脫穎而出，但並非所有企業都能成功將成本轉嫁客戶，許多公司正受到商品成本和薪資上漲的夾擊。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，要等到公司公布第三季財報時才會見到財測下修的衝擊。我們預期第二季業績應該與預期一樣好或更好，因為那些阻力尚未真正開始對公司造成明顯的影響，但我們認為未來會變得較為困難，企業獲利增長恐將放緩或甚至衰退。

LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示，我認為現在來到了反轉點，企業開始對轉嫁增加的投入成本變得有一點較為悲觀，如果公司在管理投入成本方面遇到困難，這顯然將轉化為利潤遭到壓縮，獲利也將因而轉跌。

Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli表示，美元飆升是全球陷入不安的徵兆，也將使美國企業的日子更加難過。

★類股

標普500指數11大類股全面收黑，能源類股跌2.03%，跌幅最大，其次為科技股跌1.34%，醫療類股跌1.33%。原材料股跌0.21%、必需消費類股跌0.31%和工業類股跌0.32%，相對抗跌。

★重磅股

重量級科技股僅蘋果和Meta收高，分別漲0.68%和0.24%。微軟下跌4.10%，亞馬遜跌2.26%，Alphabet跌1.43%，特斯拉跌0.54%，亞馬遜跌2.26%，網飛跌1.63%。

在道瓊指數成分股方面，波音大漲7.42%，表現最佳；Salesforce跌4.61%、微軟跌4.10%，跌幅最大。

主要晶片股方面，美光漲2.37%，德州儀器漲0.59%，高通漲0.54%，恩智浦漲0.18%，應用材料漲0.12%，英特爾漲0.03%，輝達跌0.46%，超微跌0.77%。

★焦點股

美國飛機製造商波音大漲7.4%，該公司宣布6月交機量為51架，創下2019年3月來新高，上半年累計交機量達到216架，年增38%。

健身器材公司派樂騰（Peloton）收漲3.70%，該公司宣布為了減少開支，將退出所有製造業務、關閉Tonic Fitness Technology的生產設施，並擴大與力山工業的合作夥伴關係，未來力山將成為派樂騰的飛輪、跑步機產品主要代工廠。

微軟收跌4%，創下一個月來最大單日跌幅，該公司宣布全球裁員逾1,000名員工，占整體人力不到1%。

百事公司（PepsiCo）收跌0.57%，儘管其業績優於市場預期，並上修營收預測。該飲品大廠並宣布在需求仍然穩健之際，可能調漲產品價格。

Gap撤換執行長，股價下挫4.97%。

電動車新創公司Canoo股價大漲53.16%，盤中一度漲111%，該公司獲沃爾瑪訂購4500輛電動送貨車。

特斯拉跌0.54%，稍早前該公司證實將永久關閉加州聖馬提歐（San Mateo）辦公室，其Autopilot自動駕駛輔助系統部門229名員工將遭到解雇。

★台股ADR

台股ADR僅日月光收高。

台積電ADR跌0.01%，收79.10美元，換算台股價格為472.94元。

聯電ADR跌0.15%，收6.50美元，換算台股價格為38.86元。

日月光ADR漲0.20%，收5.06美元，換算台股價格為75.63元。

中華電信ADR跌0.91%，收41.58美元，換算台股價格為124.3元。