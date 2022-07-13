歐陽靖日前發表對安倍遇刺看法，竟遭到網友圍剿威脅，讓她緊急刪文並公開道歉，沒想到仍有人留言對小孩進行恐嚇及死亡威脅，讓她難掩害怕表示：「知道哪些族群真正惹不起」，稍早她宣布將10年來所有文章都刪除，接著撂下狠話：「請不要試探一位母親為了保護孩子所能達到的底線」。

歐陽靖稍早在臉書發文，表示已將粉絲專頁10年來所有文章，包括小孩成長紀錄與照片都刪除，接著撂下狠話：「某些偏激人士想要我消失，但請不要試探一位母親為了保護孩子所能達到的底線，因為沒有底線」，她表示因為這些人的攻擊，更確認要將孩子養育成能獨立思考並懂得尊重別人看法的人，不會因為想法相左就訴諸暴力與霸凌，接著強調：「謝謝對我加油打氣的人！不久後這個粉專會重啟更新，你們將發覺我們母子倆過得很好」。

歐陽靖眼見偏激人士留言對兒子死亡威脅，宣布將10年來所有文章都刪除。(歐陽靖・裏東京生存記 臉書)

歐陽靖隨後附圖寫下：「政治（宗教）狂熱份子是洗腦教育下的產物，他們為了與自己想法相左的人敵對，不惜傷害孩子、濫殺無辜。這世界上很多戰爭之所以發生都是因為此。嗜血的狂熱者根本不知道自己只是當權者的棋子，人類擁有信念很好，但失去自我判斷能力的狂熱者，算不上是人」，短短時間就吸引上萬人按讚認同。

她日前也在臉書發文透露發現某詭異社團粉專會來她的版面留言，名為「If新醬被車撞，屁靖還會繼續靠北日本來舔綠共嗎？」，目前已經截圖存證，並詢問網友：「是否已經涉及威脅，構成報警的條件」。