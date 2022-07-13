台南七股溪南休閒農業區獲頒國際綠色旅遊銀級標章，還開發許多特色伴手禮及遊程，頗受好評。（農業局提供／洪榮志台南傳真）

農委會去年度辦理休閒農業區評鑑，共有95處休閒農業區參與。其中，競爭激烈的全國休閒農業區評鑑，台南市七股區溪南休閒農業區表現優異，不僅排名全國前5名，還榮獲「卓越獎」的肯定，且為該獎項南部地區唯一獲獎者；另台南市政府及七股區農會，也分別獲得績優輔導縣市及單位的獎項。市長黃偉哲感謝公私協力合作，才能三喜臨門，共創奇蹟。

市府農業局長李建裕表示，溪南休閒農業區由榮譽主委吳仲常打下基礎後，在現任主委陳文岳的帶領下，聘任國立台灣大學教授李英周、樹德科技大學副教授施君翰及宜蘭大學副教授柯銳杰等人為輔導師，再加上農委會、市府、七股區公所及七股區農會長期投注輔導資源，終於獲得南台灣第一的肯定。

近年來，溪南休閒農業區還獲頒全台第1張美國大學認可的國際綠色旅遊銀級標章認證，成為國內外水產漁業相關大學院校、國際遊學生遊學指定學習的漁村轉型成功案例。其開發的虱目魚脯、虱目魚酥、樂朋LE PONT鵝油香蔥等特色伴手禮，也都頗獲好評。

陳文岳表示，時值暑假，正是造訪溪南休閒農業區的最佳時機，來訪遊客可享用七股海鮮美食、體驗膠筏遊潟湖生態及欣賞紅樹林生態景觀等優質活動；溪南休閒農業區為拓展農業旅遊市場，還與高偉傑經營的食漁食農公司共同開發智慧農遊數位平台系統，目前已開發出12套線上旅遊模組，皆已銷售一空。

農業局指出，市府為擴大休閒農業產業規模，已委託專業團隊完成東山的東山175、新化的筍之鄉、後壁的米樂、官田及下營等5處休閒農業區規畫案，並已報請農委會審查中，相信不久之後將為台南休閒農業增添生力軍，達成促進產業升級的目標。