台股（12）日跌破萬四大關，再創19個月新低。國安基金政策急轉彎，決定進場安定人心，昨晚宣布進場護盤，今早大盤一度急漲逾400點。國安基金自2000年以來共進場7次護盤，以進場的點位來看，此次進場的台股點位最高為13950點。由於進場點位相對高，且又逢物價上漲壓抑消費，影響企業獲利等停滯性通膨威脅，再加以美元指數攀高不利新台幣資產等因素下，都大幅提高國安基金「第八次護盤」難度，因此護盤的時間也可能比照最近一次在2020年護盤時，時間拉長到200天左右。

回顧國安基金歷年7次進場，護盤子彈共投注3008億元，護盤的點位也都是在加權指數跌破10年線。7次護盤投入金額最多的2次是2000年10月的「停建核四、網路泡沬」，以及2008年的「金融海嘯」，分別以1227億和600億元護盤。而這2次護盤的台股點位分別為5805點及5641點，也是7次護盤時台股點位最低的2次。國安基金這2次的護盤，不敵整體總經環境步入衰退，護盤失敗，3個月後，台股指數均再下跌約18%。但就績效來看，這2次護盤，政府基金在「停建核四、網路泡沬」護盤的出場績效是獲利226億元，報酬率18%；「金融海嘯」護盤的出場績效也是獲利319億元，報酬率23%。

在2020年時的前20檔護盤標的，依次:台泥(1101)，統一(1216)，台塑(1301)，南亞(1303)，台化(1326)，台達電(2308)，鴻海(2317)，台積電(2330)，廣達(2382)。後10檔則均為金融股，彰銀(2801)，華南金(2880)，富邦金(2881)，國泰金(2882)、玉山金(2884)、元大金(2885)、兆豐金(2886)、中信金(2891)及第一金(2892)、開發金(2883)等。

投資人也可留意國安基金執行秘書、財政部次長阮清華對這次護盤的用詞，他強調，並非政策髮夾彎，股市「翻臉像翻書一樣」，委員有共識「未來風險很大、不確定性很高」。盤點5大護盤因素:第一，台股今年盤中高低跌幅超過25%；第二，成交量低於2000億元；第三，市場瀰漫恐慌氣氛。第四，美國6月消費者物價指數（CPI）難樂觀；第五，台積電(2330)等科技業重量級法說會14日上場，市場有抽單、砍單等傳聞。

國安基金「第8」次護盤，首先在穩定市場恐慌情緒。就長投的角度來看，凱基投信董事長丁紹曾認為，MSCI台股指數自2009年以來，這13年的年化報酬率為16.3%，高於同期間MSCI美股年化報酬15.4%，也高於MSCI已開發國家指數的12.3%，更高於MSCI新興市場指數的8.7%。