許多民眾仍保有閱讀報紙及書籍的習慣，但因年紀漸長，視力減退，或因線不好時，閱讀更為吃力，而降低閱讀意願。專家表示，閱讀可減緩認知衰退，其實許多簡易方式可讓閱讀習慣持續，例如光源亮度要均勻、使用多段式亮度與色溫的檯燈、對光線敏感者使用濾光眼鏡、使用閱讀架以維持良好姿勢等方式，就可繼續享受閱讀樂趣，以維持心理健康。

中老年人因視力退化，閱讀較吃力，例如看近須戴老花眼鏡，但拔下後就忘記放何處；光線不好時，就看不清楚報章雜誌的字；加上有時因睡眠品質不佳，眼睛乾澀，對光線較敏感，遇到這類情況時，被迫暫停閱讀。

台灣職能治療學會表示，閱讀是重要的休閒活動，民眾可藉此獲得知識、資訊，以另種模式與外界互動，有助維持心理健康、減緩認知功能退化。

台灣職能治療學會建議，使用閱讀架，可維持良好閱讀姿勢方式。（圖／台灣職能治療學會）

台大醫學院職能治療學系助理教授蔡麗婷表示，針對中老年人閱讀吃力問題，其實有許多簡易改善方式，例如，1. 若怕忘記老花眼鏡放置位置，可適用亮色盒子或固定位置放置老花眼或放大鏡。

2. 書籍上的光源亮度要均勻，避免炫光干擾閱讀。

3. 選用可多段式調整亮度及色溫的檯燈。

4. 有肩頸痠痛或頸椎問題的人，注意閱讀姿勢，建議可使用閱讀架。

蔡麗婷並提醒，定期檢查視力很重要，每年至少一次，千萬別讓疾病無形中偷走視覺、導致人生變黑白。