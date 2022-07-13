隨著環保意識抬頭，越來越多人為節能減碳選擇電動機車作為代步工具，加上時代、科技進步，騎電動車也能享有如普通機車般奔馳的快感，甚至有YouTuber挑戰騎電動機車環島。現階段各大廠牌推出的電動車也五花八門，甚至有極具創意的品牌，敢於推出為了玩樂和外觀而大膽犧牲實用性的產品來挑戰市場。

究竟大家買車時除了性能、優惠補助外，在外觀方面還會特別注重哪些地方？包括頭尾燈設計、多功能的智慧儀錶板、有無龍骨、有各種顏色可選擇等等，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查了網友在乎的十大「電動機車外型條件」，快來看看大家關注的選車細節有什麼吧！

NO.1 頭燈、尾燈

想讓愛車無論從正面或後面望去，都能達到最吸睛的視覺效果嗎？身為細節控的你可以選擇極具美感的頭尾燈造型，像是膠囊型狀的頭燈就帶有摩登風格，微笑型頭燈小巧可愛、流線型尾燈或LED燈具則有科技感。

也有網友喜愛高亮度、投射燈型的頭燈，因為燈一亮就能成為夜色中最耀眼的存在。還有人偏好YAMAHA EMF車款裸露的頭燈和極小化尾燈，大讚這樣的設計十分創新，讓車子具有極高的辨識度，非常適合想讓電動機車外型獨樹一格的人。

NO.2 碟煞盤造型

不管是原廠配備或是市售改裝品，都推出琳瑯滿目的碟盤款式供民眾選擇，像是碟盤的外型設計就包括圓碟、浪花碟、通風碟及打孔碟等種類。

該選擇哪種碟盤也引起網友討論，有人認為浪花碟不僅外觀華麗有型，還有散熱效果，有人則喜歡圓碟良好的製動力。也有網友表示若僅用於一般道路，圓碟和浪花碟的效果不會有太大差別，因此挑選自己喜歡的造型即可。

NO.3 踏板、腳踏設計

踏板設計也是選車時可以留意的一大細節，如飛旋式的後座踏板就受到不少人的喜愛，大讚它壓下後能自動彈出，想收回時回推即可，非常方便。

有網友就在Dcard詢問Gogoro、eReady台鈴和PGO等車款該如何選擇時，將踏板列為評比項目，指出「車側有這種可收納的飛旋踏板」很吸引人，「只有後腳踏卻沒有飛旋踏板」的設計對他來說是車子的一大缺點，有的踏板還會加上止滑顆粒來防滑。

NO.4 顏色

相信不少人到車行選購電動機車時，第一眼都是被車身顏色抓住目光吧！雖然顏色對騎乘本身影響不大，但擁有一台賞心悅目的電動車不僅能讓你一看到它就心情愉快，想載心儀對象兜風時也能因為車子帥度翻倍，和朋友騎車出遊時還可因此成為眾人當中最搶眼的亮點，所以購車時記得挑選自己喜歡的顏色呀！

且電動機車的顏色種類繁多，有繽紛的亮藍色、酷炫的闇馳黑和穩重的蒼邃綠等，一定能滿足「外貌協會」的所有需求。

NO.5 儀錶板

電動機車搭配的數位儀表板不僅能顯示車速、時間、電池殘量、里程紀錄及維修指示等行車資訊，有的甚至還會提供定位導航功能，給予騎士更加安全、便利的行車體驗。

像是光陽電動機車的高視認性儀表板可隨著白天、夜晚調整亮度，清楚顯示騎乘資訊，十分人性化。另外，兼具性能與美觀的儀表板更是受到大眾歡迎，如YAMAHA EMF的智慧儀表板除了可與專屬APP連動外，全LED背光顯示的結構設計也受到好評，不只極具設計感，質感和一般傳統儀表比起來更大大提升，看起來時尚又前衛。

NO.6 龍骨

電動機車有無龍骨的設計各有優缺點，龍骨車款不僅強化了整體視覺效果，還能讓騎乘時有更穩定的操駕感受，但也因此犧牲掉腳踏的置物空間和跨坐便利性，讓人陷入只能在操縱性與功能性間難以取捨的兩難境地。

其實，這也是很多網友經常在相關討論區提到的購車關鍵，YAMAHA EMF的「龍骨造型」就做了大膽改變，試圖解決這項困擾，可拆卸式設計在現行電動機車產品上相當少見，可隨個人喜好使用。龍骨穩定車身的作用讓增加了操駕體驗上追求速度的樂趣，可拆式的設計同時收穫了收納置物的功能，這樣突破框架又兼具實用性的設計，成為了電動機車市場的一大亮點。

NO.7 後座扶手

大家在選車時也需考量自身的需求與騎車習慣選擇是否要有後座扶手，若並非以單人騎乘為主，還常常有後座載人需求的話，那後扶手握起來的手感是否舒適便十分重要。

像是有網友提到Gogoro其中一款電動車的後扶手為圓弧形狀，能符合不同角度的抓握。另外，中華汽車 eMOVING專為女性打造的電動車也有貼心的後扶手設計，希望讓力氣小的人停車時也能輕鬆架起車輛，光陽則採一體式隱藏後扶手設計，低調內斂、高級感瞬間提升。在現在的產品趨勢上，扶手不單只是用來抓握的工具，也是電動機車設計的一環。

NO.8 輪圈

有的人會將輪圈大小納入考量，希望應付糟糕路況的人可以選擇加大的輪圈，如此一來即使是出現碎石、窟窿或高低落差明顯的顛簸路段也能安穩前行。

有的電動機車則主打讓女性騎乘也能毫無負擔，因此除了將車身高度降低，也會採用較小的輪圈，想輕鬆掌握車子的人不妨考慮一試。

NO.9 車尾設計

車尾設計也是細節控們會在意的外觀部份，有人喜歡車尾曲線設計得圓潤內斂，有人則偏好較為張揚的上翹車尾。

就有網友分享因為在路上被YAMAHA EMF電動機車的車尾造型所吸引進而注意到這款車。車尾的簍空設計非常獨特，在市場上相當少見，更是有人衝著這個新穎獨特的設計親自到門市試乘。

NO.10 車牌架

要想提升車子的吸睛度，車牌架的造型也是你可以下手的地方，像是選擇削短設計的車牌架看起來會更簡潔俐落，新潮又時髦。

希望避免車牌架被踢到導致位置跑偏甚至變形，也可加買車牌保護框，除了不用擔心車牌被撞凹，還能提升整台車的質感，達到畫龍點睛的視覺效果。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年06月10日至2022年06月09日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『電動機車外型條件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統