高雄一名24歲的施姓女子深夜陪同男友到旗津夜釣，行車過程中疑因釣竿過長導致行車不穩而遭到警方攔查，男友大方與員警應對，但施女面對盤查卻支吾其詞，甚至不願吐露真實姓名，在員警持續溝通、查證後發現施女通緝身分，警方依法上銬時，男友還不捨地問著「她都沒反抗，有必要嗎？」，員警仍依法當場逮捕，訊後解送高雄地檢署歸案。
鼓山分局旗津分駐所警員據悉王俊珵、王鴻堯於11日凌晨行經旗津區中洲二路時，發現兩部機車一前一後行進，疑似機車踏板上放的釣竿過長而略顯不穩，員警盤查過程中施姓女子始終不願透露身分，支吾其詞，在員警多方猜測是否有案在身，女子才緩緩透露「錢已經快籌好了！」，在員警堅持並曉以大義之下終於說出身分證字號，原來施女早在去年9月28日遭高雄地檢署發布毒品通緝，以為住在男友的鳳山住處就可以躲過警方查緝，沒想到卻因陪男友夜釣而暴露行蹤。
初步調查，施女明知道自己遭檢方通緝，遭判刑有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元新臺幣，但因罰金尚未籌足，只好遲未向地檢署報到，躲躲藏藏了將近10個月的生活。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，警方查緝逃犯不遺餘力，捍衛司法追訴與審判效力之威信也係職責所在，警方將持續嚴正執法，以維護社會安定。
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