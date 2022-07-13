淡水老街阿婆鐵蛋創辦人楊碧雲昨（12日）因腦中風不治；台北市副市長蔡炳坤11日出席餐敘時也突發腦出血，現在加護病房觀察中。國泰醫院心血管中心加護病房主治醫師王晨旭表示，酷暑爆汗身體水分流失，恐使電解質不平衡，且血液變濃稠，易導致中風、心肌梗塞與心律不整發生。

根據《健康2.0》報導，國泰醫院心血管中心加護病房主治醫師王晨旭表示，台灣夏天動輒就超過36度，只要到戶外就會滿頭大汗，而過度流汗會使血液變濃稠，不僅容易產生血栓導致中風與心肌梗塞，電解質不平衡也恐引發心律不整，提醒大家要適時補水。

衛福部提醒，夏季天氣高溫炎熱，除了要預防中暑，還要小心突發心血管疾病。因為氣溫升高的時候，人體血管擴張，血流量會比平時還要多，導致心臟負擔變大，加上天氣熱流汗，身體水分蒸發會讓血液變濃稠，易導致冠狀動脈堵塞，嚴重時甚至會引發心肌梗塞；脫水現象會使心跳加速，容易誘發心律不整或心臟衰竭。

衛福部說，有三高或心血管疾病的民眾，若出現胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗等症狀，恐是心臟病徵兆，其中女性常會伴隨出現噁心、手麻、背痛與呼吸不順，千萬不可掉以輕心，務必迅速離開高溫環境、設法降低體溫，像是鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等、並補充加少許加鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。