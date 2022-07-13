台股加權指數在周一（11日）的成交量1752億元，創近20個月的新低量，是2020年11月初以來的新低，而今年新低量後續必有新低價，周二（12日）的大盤馬上暴跌389點，盤中也創波段最低13928點，而就在跌破萬四大關的收盤過後，國安基金召開臨時會議並決議進場護盤，跌破台股股民的眼鏡。

摩爾投顧分析師張貽程認為，這次國安基金態度在1天內180度大轉變，主要是周一的新低量，不僅讓台股創新低價13928點，同時本周大盤「新低量」與「新低價」的出現，已經讓許多股民失去投資信心，而國安基金存在的目的，就是安定金融市場穩定和確保民眾對市場的信心，所以緊急召開會議大改前一日的決議。

他指出，今年至本周，外資累積大賣超台幣約9677億元，賣超數字直逼1兆元大關，指數更跌掉4268點，已經完全吐光2021年大漲3486點的漲幅，而去年可說是全年大多頭，所以今年外資的大賣超與指數的跌跌不休，加上大戶、中實戶上半年不斷退出市場，國安基金有必要先出來護盤，幫助台股投資人重拾信心，所以今（13日）台股表現，可望先讓股民振奮起來。

不過張貽程也提醒投資人，國安基金不是台股萬靈丹或是金鐘罩，護盤至少是一季或半年以上的抗戰，近4次的護盤天數，分別是2008年90天、2011年120天、2015年232天、2020年207天，所以國際情勢仍是重點，高通膨數據動向、FED升息幅度、ECB升息幅度、原物料價格變化等，仍是可能讓台股震盪修正的原因，護盤只是減少緩衝震盪的幅度，但不是上漲的絕對保證，所以心態上必須正確，才可以做出正確的操作決策。