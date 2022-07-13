一名女網友抱怨，近日因生活有困難急需用錢，她向男友借幾千塊應急，男友以借錢會破壞感情為由拒絕，她為此大哭一場，有了想分手念頭，將其PO上網問網友意見，網友一致認為男生結婚後無法依靠，紛紛勸她分手。

原PO近日於《爆料公社-匿名公社》指出，最近生活上有困難，家人又在海外，無法即時給她幫助，她向男友借幾千塊應急，表明下個月一定會還錢，但男友堅持不借，還說「借錢就會破壞感情」，令她難過到大哭。

原PO表示，過去男友機車輪胎爆胎，她二話不說就拿出錢，就連兩人外出約會的花費，她也都沒有計較一定要誰付，但男友說什麼就是不願意借，讓她萌生分手的念頭，「為了這樣分手是我太現實嗎？還是我觀念錯了？或是男友太吝嗇？」

遭遇曝光，網友紛紛留言，「這種人結婚一定什麼錢都不會付」、「妳男友真的無法依靠，錢算得太精了，妳以後結婚他應該也會這樣」、「這種人都有女友」、「這感覺可以放生了！輪胎爆胎用女友的錢，有急需幫忙，錢拿不出來？」、「救急不救窮，一般的朋友都能做到這一點，妳男友如此態度，妳現在不走，待何時啊」、「感情中無法互相，分一分對妳比較好」。