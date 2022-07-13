國安基金宣布將進場護盤，受此消息激勵，台股加權指數13日跳空開高在14,194.94點，權王台積電（2330）開高在470.5元，高價股包括大立光（3008）、信驊（5274）等紛紛往上，但矽力-KY（6415）股票「一拆四」，13日重新上市，卻被打到跌停板，台股早盤指數漲幅擴大，反彈逾420點。

美國關鍵通膨報告即將出爐、再加上超級財報週來臨，令投資人不敢大意，美國四大指數12日稍早在平盤附近上下震盪，尾盤殺低。

道瓊工業平均指數12日早盤一度勁揚172個基點、之後又下殺超過300個基點，終場跌幅收斂。

道瓊工業平均指數7月12日終場下跌0.62％（192.51點）、收30,981.33點。那斯達克指數下跌0.95％（107.87點)）、收11,264.73點。費城半導體指數上漲0.18％（4.49點）、收2,558.17點。

元富投顧指出，市場本周聚焦在美國13日公布CPI指數，目前預估值為8.8～9％，聯準會（Fed）7月再升息3碼，投資人似乎已經有心理準備。

14日台積電和大立光法說，尤其台積電更是法人矚目焦點，台積電下半年有沒有掉單，也攸關股價是否再破底。

美國超級財報周正式展開，市場普遍對企業財報抱較悲觀看法，因此，美股領先再下跌，也拖累台股再破14,000點。

不過，在Fed公布前大盤領先下跌，反而有利營造「利空出盡」的機會，而台積電也回到此波低點，同樣比較有能力抵抗利空衝擊。

短線上大盤再破低點，但KD技術指標未再創低，形成背離現象，仍有機會展開跌深反彈。