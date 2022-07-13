2022台北國際夏季旅展自7月15日至7月18日於台北世貿一館舉辦，福華飯店集團推出「福華連鎖飯店住宿券」折扣最低22折，包括兩人入住含早餐，平均每人1,400元即可任選台福華飯店入住，今年除了台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、墾丁福華之外，詢問度最高的溪頭福華也不缺席。

福華飯店集團今年並推出「蓬萊村／江南春／珍珠坊／麗香苑平日四人合菜券」，旅展期間限定只要2,500元！此外消費者佳評如潮之「中西全日美食餐券（餐廳4選1）」則下殺6折不到，旅展特惠價只要999元。福華線上旅展已搶先在台北福華大飯店線上商城開跑，民眾可於線上商城先搶為快，不能到現場的民眾也可以在線上購買。

台北福華並自7月15日至7月18日四天限時限量「馬祖饗食卡蹓味十人桌菜」預購優惠，在地馬祖美饌就在台北福華大飯店，每桌原價18,800元＋10％，活動期間旅展現場及線上商城每日限量五組9折優惠，每桌只要18,800元。

隨著疫情微解封，民眾出遊的心也蠢蠢欲動。福華大飯店在旅展期間更推出超值優惠加碼活動，福華連鎖飯店住宿券「買10贈1」，餐券在旅展、線上商城、飯店外賣櫃單筆餐券合併消費金額滿5,000元贈500元餐飲抵用券乙張，滿10,000元，贈送500元餐飲抵用券兩張，以此類推；另外旅展現場單筆消費不限產品品項，滿3,500元即贈送福華環保袋乙只。