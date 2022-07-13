搶中秋送禮與自食商機，以台灣茶甜點聞名的「貓茶町」今年首度進軍蛋黃酥市場，推出號稱「醉黑皮」的「茶金蛋黃酥」，以及具有「鮮土鴨蛋黃漬橙酒、2g茶香浸餡覆脆皮」特色的「鐵觀音茶金蛋黃酥」，2款禮盒即日起至8/13日於品牌官網、創始店、民生店、SOGO復興館官網開放預購，可享早鳥預購超值優惠。

蛋黃酥已經成為中秋節必享節慶甜點，訴求名店、名師、貴婦級、精品級蛋黃酥琳瑯滿目。「貓茶町」訴求結合在地優質農特產、支持貓空茶農，以及使用頂級國際麵粉奶油原料製作蛋黃酥。今年推出的9入全金箔「鐵觀音茶金閃耀禮盒」售價999元、預購特價888元。單一金箔「鐵觀音茶金璀璨禮盒」售價730元、預購85折620元，消費者可於限定提貨期間自行設定提貨日期，因主廚堅持每日現烤現做，數量有限。

Ugly beauty的美味風行全球。「鐵觀音茶金蛋黃酥」也具有同樣黑得發金的茶金外表與味蕾驚喜! 一般泡一杯烏龍茶僅需5~10顆茶球即能有甘醇回韻的茶湯，而「鐵觀音茶金蛋黃酥」每顆渾圓的蛋黃酥烏豆沙內餡及酥皮，都浸入了2g約超過50片茶中之王鐵觀音原片茶葉茶球研磨的茶粉，層層濃郁醇厚包圍，散發出帶有桂花及乳香，並有著獨特弱果酸香的鐵觀音茶韻。

「鐵觀音茶金蛋黃酥」選用法國巴黎大磨坊GRANDS MOULINS PARIS麵包等級專用麵粉，與法國諾曼地百年傳統農場綠山農場Campagne de France無水奶油、精選台灣優質農特產紅雲豆與貓空在地茶農產出的鐵觀音茶，融合製成滑順茶香的烏豆沙餡，烘烤過程中茶質釋出，讓外層酥皮自然呈現天然烏潤茶金色。

此外，選用來自屏東大武山下醃製時間23天紅土鴨蛋，並使用60％橙皮酒醃製長達一天，費工耗時製成擁有獨特膏狀綿密口感，且具淡淡橙酒香鹹蛋黃。「鐵觀音茶金蛋黃酥」一口品嚐茶香清新醇潤，甜香烏豆沙與酒漬蛋黃搭配出令人嘖嘖稱奇風味，茶香酒香相稱令人陶醉，油酥餅皮層層酥脆獨特口感充滿驚喜，茶金色外皮上點綴金箔更是閃耀、璀璨奢華吸睛，是不可錯過深具品味的中秋送禮或自用伴月甜品。