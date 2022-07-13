福容大飯店夏季線上旅展開跑！7/13日至8/1日聯合住宿券買10送1，優惠價29,000元。免費加入福容會員，享買15送1「再贈1」，平均一張於2,559元，下殺2.3折起。福容於7/15日至7/18日也於台北世貿一館舉辦現場旅展，攤位B919-B921。福容會員購買成套住宿券，可於現場玩轉盤遊戲，每天限量抽出1張聯合住宿券。7/13日至8/12日期間憑發票登錄享福卡APP再參加抽獎，有機會獲得福容福隆店或福容淡水漁碼店高級套房。

福容於台北世貿一館的旅展攤位B919-B921，推出「單張販售」方案，一張2,900元，標榜讓預算不夠的小資族也能輕鬆入手。凡現場購買成套商品(聯合住宿券5張)的福容會員，可立即獲得轉盤遊戲機會，每日限量抽出1張聯合住宿券，還有The Body Shop精美禮盒等多樣好禮，購買套數越多獲得愈多獎品。不論線上或現場購買成套票券者，於7/13-8/12憑發票登錄享福卡APP還可參加會員抽獎活動(每張發票、每名會員限一次得獎資格)，有機會獲得福容福隆店經典溫泉套房、福容淡水漁碼店海景蜜月套房等多項大獎！發票登錄得獎名單將於8/22(四)公佈在享福卡APP最新消息。

使用1張聯合住宿券即可與三五好友出遊，入住美棧墾丁大街四人房，平均每人僅需725元。1張住宿券也能至福容墾丁店享受熱情南台灣，或到福容花蓮店度假慢活放輕鬆；最熱門的福容淡水漁碼店則使用2張聯合住宿券即可入住，還可免費升等海景豪華客房；3張聯合住宿券就能入住麗寶福容店或福容福隆店Villa區簡樸禪風客房三天兩夜，平均每人1,920元起。