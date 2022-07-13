NVIDIA（輝達）宣布推出統一運算平台，以加速在人工智慧（AI）、高效能運算、健康、金融及其他領域的量子研發取得突破性進展。

NVIDIA量子最佳化元件架構（Quantum Optimized Device Architecture，QODA）旨在打造精簡的量子與經典程式編寫模型，使人們能更輕鬆使用量子運算。QODA為當前最強大的電腦和量子處理器提供統一的開放環境，協助提高科學領域的生產力與擴大量子研究的規模。

高效能運算與AI領域的專家們能夠透過當今的量子處理器，以及運用NVIDIA DGX系統、科學超級運算中心及公有雲中搭載的大量NVIDIA GPU模擬而得的未來量子機器，輕鬆將量子運算加入現有的應用程式。

NVIDIA高效能運算與量子運算產品總監Tim Costa表示，結合經典運算與量子運算所開發出的混合解決方案，可在短期內為科學領域帶來突破性進展。QODA將為開發人員提供強大又具生產力的程式編寫模型，徹底改變量子運算領域的發展。

頂尖的量子研究組織早已使用NVIDIA GPU與高度專業的NVIDIA軟體NVIDIA cuQuantum來開發獨立的量子電路。開發人員借助QODA，就能在GPU加速的超級電腦上打造使用NVIDIA cuQuantum模擬的完整量子應用程式。

NVIDIA在今天於東京舉行的Q2B大會上，宣布與眾多供應商與超級運算中心展開合作，包括量子硬體供應商IQM Quantum Computers、Pasqal、Quantinuum、Quantum Brilliance、Xanadu；軟體供應商QCWare、Zapata Computing，以及於利希研究中心（Forschungszentrum Julich）、勞倫斯伯克利國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）與橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）。

Quantinuum首席工程師Alex Chernoguzov表示，Quantinuum將與NVIDIA攜手合作，讓由Honeywell所支援的Quantinuum H系列量子處理器的用戶，能夠利用QODA來編寫程式及發展下一代的量子與經典混合應用程式，這將把最高效能的經典運算電腦與我們的世界級量子處理器串連在一起。

Zapata技術長Yudong Cao表示，NVIDIA開發的量子與經典混合運算功能，將使高效能運算領域的開發人員能夠在整合環境中，以更高效的方式來編寫量子和經典運算資源的程式碼，以加快其現有應用程式的運行速度。化學、藥物開發、材料科學和更多領域的近期應用，現在可以與量子運算無縫整合，等到更具應用價值的量子優勢出現時，便能推動在這些領域的新發現。