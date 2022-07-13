男星劉至翰以一張俊俏臉蛋和國台語雙聲帶，活躍於偶像劇和本土劇，他前年拍完8點檔《炮仔聲》後、淡出螢光幕，把重心放在直播和水晶生意，許久不見的劉至翰，卻在社群網站PO出紗布包臉照，畫面怵目驚心，讓網友看了直呼：「包得看起來很嚴重」、「嚇一跳我還以為是發生了什麼大事」。

47歲劉至翰昨（12日）晚在社群網站PO出紗布包臉照，他一眼用棉花和膠帶包住，額頭也有膠帶纏繞，眼睛上的棉花還有些微血跡，畫面看了怵目驚心，對此，劉至翰則報平安：「只是割針眼，感覺包的好大陣仗」，還自稱是針眼王。

劉至翰近照吸引林佑星直呼：「又來」、鍾欣凌留言：「這包太大包了啦」、范瑞君則說：「這...祝快快恢復」，網友也紛紛留言：「嚇一跳，我還以為是發生了什麼大事」、「早日康復 但包得看起來很嚴重」、「看起來很嚴重內」。

劉至翰前年拍完8點檔《炮仔聲》後，淡出螢光幕，愛運動的他重拾耽擱10年的單車環島夢，並努力拚碩士學歷，同時，劉至翰還轉戰房仲業，考取房仲專業證照，在桃園青埔賣房子，多方發展的劉至翰，現在則把重心放在直播和水晶生意，他也不時會在網上分享生活大小事、運動日常，相當親民。