42歲港星天后容祖兒近日在微博上發布一組浴水美照，文中寫道:「給自己的假期結束，記錄一下今年盡興生活過的時刻」，照片中的她大甩浸濕秀髮，在空中劃出一道漂亮的水花，在水中她的姣好身材搭配在空中舞動的柔順秀髮，也讓網友大讚她像是「出水芙蓉」。

日前容祖兒和好姐妹蔡卓妍、鍾欣潼一起到三亞市度假，不過快樂的時間總是過的特別快，因此她也社群上發布美照以此記錄自己難得的假期。在照片中容祖兒身穿的雖然是連身的黑色泳裝，但依然能見到她纖細的身材S曲線，但是在大挖背的設計之下，露出緊緻的背部線條，全身肌膚白淨細膩，還是網友大讚皮膚保養的非常到位。

另外，容祖兒分享的照片中，也有發布幾張素顏近照，豆大的水珠還掛在臉上，她的野生眉、大眼十分動人，膚質看起來也十分白皙透亮，根本像是「零毛細孔」，歌迷看到照片也紛紛大讚「清水出芙蓉」、「想看全身照」，甚至還要求容祖兒「可以發視頻嗎」、「好想在你的胸口游泳」。