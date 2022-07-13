臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

民進黨派出立法院副院長蔡宜昌，挑戰擁高民調的台中市市長盧秀燕。總統蔡英文1日在臉書發文幫蔡其昌宣傳，12日再度發文，兩周內為單一候選人連發2篇文，引發關注。不少網友灌爆痛批，本土疫情至今仍延燒，總統臉書卻迫不及待轉型成「選舉專頁」，且從發文頻率來看，顯然對盧的聲勢相當忌憚，更有人直言「是有多怕落選？」

蔡英文昨日在臉書發文為蔡其昌的新書宣傳，蔡英文不僅盛讚蔡其昌是「行動派」，更讚蔡其昌的新書非常好看，她只花短短半個鐘頭，就一氣呵成全部看完；該書有別於前一本暢談從政理念，是以老台中人的角度，不藏私的推薦台中的景點美食。

蔡英文表示，台中這座城市必須進步、必須建設，要讓市民朋友樂活宜居、讓年輕人充滿機會，就需要一位有遠見的行動派城市治理者，他們希望蔡其昌能為台中做得更多，讓台中發展得更好。蔡英文更透露，該書內有介紹蔡其昌帶太太約會的私房景點，她要邀請大家有空的時候，帶著這本書到台中走走逛逛。

此文發出後湧入超過2000則留言，除有部分支持者外，大多為批評聲浪。網友紛紛表示：「是有多怕落選？」「知道對上盧秀燕沒希望，趕快多發文助陣？」「知道會落選，才帶職參選？」「沒辦法唷……我只愛會為民做事的盧秀燕市長」、「總統只花半個鐘頭就把書看完，那請問有花半個鐘頭關心疫情嗎？」「很多人走了，很多小孩子走了！反正政府沒看見，現在選舉最重要」、「總統臉書正式轉型選舉專頁」、「總統存在的目的就是贏得選舉」、「希望是原創書！難欸！」