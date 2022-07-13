台股昨（12）日重挫失守「萬四」關卡、創19月低點，國安基金對此「髮夾彎」決定進場護盤，激勵加權指數今（13）日開高強彈435.6點，其中晶圓代工龍頭台積電(2330)開高飆漲5.01％至472元，早盤維持逾4％漲幅，市值重返12兆元關卡之上。

台積電股價5日下探433元的近20月低點，隨後止跌反彈至470.5元，近日呈現低檔震盪盤整態勢。12日受大盤重挫389.91點或2.72％拖累，股價挫跌2.71％至449.5元，但三大法人仍持續小幅買超358張，合計5日迄今已連6天買超、合計達3萬5467張。

在此波三大法人反手買超潮中，以外資回補最為積極、6天合計買超達3萬2418張，昨日小幅調節賣超34張的投信亦偏多操作，合計仍買超607張，自營商合計亦買超達2501張，但近3日持續調節賣超825張。

台積電2022年6月自結合併營收1758.74億元，月減5.29％、年增18.46％，改寫歷史次高。使第二季合併營收5341.4億元，季增8.77％、年增達43.53％，連8季改寫新高。累計上半年合併營收1.02兆元、年增達39.57％，續創同期新高。

台積電先前法說時預期，第二季合併營收將介於176～182億美元，毛利率介於56％～58％、營益率介於45％～47％，以此推算，第二季合併營收約季增3.2～6.7％、年增達36.2～40.9％，連8季創高，毛利率及營益率亦可望續揚創高，實際營收成長超越財測預期。

台積電將於明（14）日召開線上法說，公布第二季獲利概況及營運後市展望。美系外資搶先出具最新報告，認為將釋出正向的第三季營運展望，由於投資人對明年成長預期甚低，預期股價可能已觸底，建議可建立些許投資部位，維持「加碼」評等、目標價780元不變。

美系外資基於台積電第二季營收表現，認為此趨勢可望延續至第三季，預估第三季營收將季增5～10％，由於高稼動率及有利的匯率因素，毛利率可能達58％。將今年每股盈餘預期調升7％，但鑒於全球經濟不確定性，微幅下修明後2年晶圓出貨量及營運支出預期。

美系外資指出，目前美國投資者對台積電有三大主要疑問，包括：一、晶圓廠稼動率何時開始下降？大客戶是否正在砍單？二、考慮到目前下行周期，台積電真能在明年將晶圓代工售價提高6％？三、英特爾和三星在新製程技術是否超越台積電？

不過，美系外資認為，先進製程產能稀缺，與二線晶圓代工廠的供過於求風險大不相同，台積電仍為未來十年大中華區主要科技股，蘋果、英特爾和超微等大客戶將繼續使用台積電的的技術創新晶片設計。

就需求結構而言，由於高速運算（HPC）、智聯網（AIoT）、電動車和5G等應用，美系外資仍看到潛在運算市場規模擴展。雖然並未低估宏觀因素對台積電營運的潛在影響，但就目前水準而言，認為台積電風險回報仍有利。