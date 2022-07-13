重要傳統表演藝術「說唱」保存者楊秀卿辭世，今日舉辦告別式。（陳彩玲攝）

重要傳統表演藝術「說唱」保存者楊秀卿辭世，今日舉辦告別式。（陳彩玲攝）

文化部長李永得表示，將收錄楊秀卿的作品並保存數位化，提供年輕人學習。（陳彩玲攝）

重要傳統表演藝術「說唱」保存者楊秀卿辭世，今日舉辦告別式。（陳彩玲攝）

重要傳統表演藝術「說唱」保存者楊秀卿6月17日凌晨辭世，享壽89歲，今日於基隆市立殯儀館舉行告別式，文化部長李永得代表總統頒發褒揚令，他表示，將收錄楊秀卿的作品並保存數位化，提供年輕人學習。

李永得受訪表示，大家都稱呼楊秀卿老師「阿嬤」，她一生對台灣的台語唸歌有很大貢獻，今天代表蔡英文總統頒發褒揚令，感謝她一生對台灣文化的貢獻。台語唸歌是台灣特別的藝術，楊秀卿將這門藝術創作成台灣的RAP，很多年輕音樂家很欣賞也很愛學習，文化部會收錄過去她在電台和各地表演的作品並數位化，提供年輕人學習，也會舉辦音樂會紀念，傳揚她的唸歌藝術。

林佳龍也到場緬懷指出，楊秀卿是台灣念歌文化的國寶，唸出台灣的故事、歌唱台灣的聲音，非常敬佩她奮鬥精神，透過聲音影響非常多年輕人，可以說是無形的文化資產，一定要保存再利用，至於版權議題，必須考慮如何作為台灣共同的文化財，希望將楊秀卿最美最打動人心的聲音，一代接一代傳承下去。

楊秀卿是台灣國寶級唸歌藝術家、無形文化資產保存者，也是口白歌仔的開創及推廣者，將口白融入唸歌，並以一人「變聲」分飾多角。楊秀卿的學生儲見智指出，她雖眼盲腳跛、沒有受過教育，卻擁有語言智慧及音樂天賦，此生背著一把月琴遊走於民間，一開口，五句之內能讓滿場笑聲，十句之內保證滿場掌聲。

儲見智說，老師聰明機智，經常將所聽聞的大小時事與故事情節融合，即興編進唱詞中，隨情節的推演和詩句押韻，將故事說得活靈活現，備受喜愛，廣受電台、錄音邀約，創下每天錄音12小時，連續4年，且從不曾演唱相同曲目，她的聲音更曾同時在53家廣播電台傳唱。

楊秀卿1968年開啟20多年的廣播說唱，從此奠定在民間歌仔界的聲望，2021年獲頒第40屆行政院文化獎。