超級月亮要來了，氣象局表示，明天（14日）凌晨2時38分將迎來今年最大滿月的「超級月亮」，也是引發年度天文大潮的重要原因。周四、周五台南、高雄、屏東、台東及基隆北海岸沿海地區漲潮期間注意海水倒灌、局部淹水等現象。

至於賞超級月亮最佳時機，台北天文館建議在今天（13日）傍晚5時6分，這是今年月亮離地球最近的時刻、最壯觀。雖然還不到100%的「滿版」月亮，但肉眼看已與正圓無異。

觀賞超級月亮的最棒時機，台北天文館建議是今天（13日）傍晚5時6分，是月亮最近的時刻。圖為今年第2大滿月，剛好捕捉到雲層從月球正中穿過，看起來像土星。(南瀛天文館提供)

氣象局表示，明天凌晨2時38分迎來最大滿月的「超級月亮」，也是引起年度天文大潮的重要原因。特別是周四到周五（14至15日）是台南、高雄、屏東、台東及基隆北海岸沿海地區年度大潮，沿海低窪地區在漲潮期間要注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動也要多加留意。

台北天文館表示，明天凌晨的今年最大滿月，同時也是今年最後一次超級滿月，比上個月的滿月更大更亮，月球視直徑可達到33.7角分，與今年1月18日的最小滿月相比，足足大了13.5%，大約是1元與5元硬幣的差別。

至於觀賞超級月亮的最棒時機，台北天文館建議是今天（13日）傍晚5時6分，此時是月球離地球最近的時刻，地球與月球中心距離僅35萬7372公里，雖然相位99.7%，還不到100%的「滿版」，但肉眼看來已與正圓無異，再加上地面景物襯托，將比14日凌晨2時38分高懸夜空的「滿月」更為壯觀，且幾乎一樣圓，是今年最美月亮。