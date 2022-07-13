桃園市長鄭文燦（左三）與屏東縣長潘孟安（左二）在世界聯合水產撈石斑魚。（蔡明亘攝）

桃園市府協助屏東、高雄與台南等縣市將石斑魚行銷國際。（蔡明亘攝）

桃園市長鄭文燦今參訪世界聯合水產-河馬水產，左起為世界聯合水產-河馬水產執行長林文哲、立委黃世杰、鄭文燦、屏東縣長潘孟安、台南市副市長趙卿惠與高雄市副市長羅達生。（蔡明亘攝）

陸禁台石斑魚後，各縣市積極拓廣銷路，桃園市政府協助屏東、高雄與台南等縣市將石斑行銷國際，與世界聯合水產-河馬水產合作，每周空運外銷量可達17噸。桃園市長鄭文燦表示，日前在一周內克服多項困難，現訂單已接到明年6月，盼讓石斑銷路更多元。

鄭文燦今日一早與屏東縣長潘孟安、台南市副市長趙卿惠與高雄市副市長羅達生等人，前往位於竹圍漁港的世界聯合水產，體驗打撈石斑魚與活體包裝技術，並品嚐石斑魚米粉湯。

鄭文燦指出，要大力支持南台灣石斑魚，除國內通路外，桃市府與屏東、高雄與台南等縣市商量後，和世界聯合水產合作，克服活體包裝技術、高漲的運費與國際買家等困難，在一周內已可賣至10多國，每周銷量達17噸，1公斤可賣到50美元，訂單已接到明年6月，填補外銷缺口。

潘孟安表示，預估下半年度石斑產地約有3600噸的壓力需紓解，除解決內銷現況外還要面對長遠外銷問題，過去出口以冷凍為主，這回克服困難的活魚裝箱技術，活魚運到桃園後透過世界聯合水產通路行銷歐美，今日這批在30小時後將抵紐約，打開後仍是活蹦亂跳的石斑相當新鮮。

世界聯合水產-河馬水產執行長林文哲也提到，首批運至紐約共有55箱，每箱淨重約9公斤，目前維持每周2趟載至紐約；另每周1趟銷至舊金山、洛杉磯、新加坡、菲律賓、溫哥華與多倫多等，每趟平均500公斤；出口香港每周也高達1萬公斤，提高台石斑外銷國際整體量能。