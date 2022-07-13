民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，外界都在看台大怎麼處理這個執政黨的「大咖」。台大校長管中閔表示，將維護學術倫理與誠信，不會含糊以對；台大校方也以文字回覆本報表示，處理過程不會受任何外力影響，以維持專業審查的獨立性與公信力。

對於林智堅論文事件，根據《聯合報》報導，管中閔表示，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大一定堅持此一標準，不會含糊以對；學校一旦調查完畢，也會對外公布，以昭大信。

本報今天進一步詢問台大對此事的處理立場，校方以文字回應表示，教務處已根據校內相關處理要點規範，查核檢舉函內容後移送社科院處理。社科院將組成委員會調查並審定，並按規定應於2個月內完成。

台大說，本案性質上即為台大碩士畢業生的論文涉及抄襲，學校對此種情事早已有相關要點規範及作業程序，一切按標準程序處理，此程序與當事人身分無關，過程也不受任何外力影響，以維持專業審查的獨立性與公信力。