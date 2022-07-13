在網路上擁有百萬人追蹤的人氣辣模Yumi.k，擁有天使臉孔、魔鬼身材，過去因一支被朋友肘擊胸部的影片，使她傲人的G級上圍及甜美臉蛋一夕成名，IG粉絲數也暴增至138萬人追蹤。而不久前，她才在羅志祥演唱會上穿著超清涼的「蝴蝶裝」現身而引起網友暴動，近日她又曬出「胸前出現草莓印的辣照」，令眾人大噴鼻血。

Yumi.k昨（12）日晚間突然PO文表示「看心臟變成這樣，被吸住的當下還有點痛，以前去醫院做都沒有痕跡，這次怎麼搞的像被種草莓」，而一旁的照片中，只見她穿著一件細肩帶的白透深V白心，大方展現豐滿的雙峰曲線，即是帶著口罩一雙渾圓大眼依然不停放電，令網友看了忍不住歪樓「羨慕聽診器」、「這樣機器跟人，應該是人比較舒服」、「您確定有吸對？」、「還好不是我吸，不然會更嚴重！」、「司勾已，受不了」、「像愛痕多點」、「被心電圖種草莓了」、「為什麼不是我來吸」、「因為吸盤被你迷上了」。

事實上，Yumi.k在5天前也曾曬出自己前往醫院抽血的照片，當時的她穿著一件胸口全開的蕾絲造型BRATOP，胸前挖空與兩條線輔助的性感設計，使她傲人的上圍曲線更加明顯，加上白皙雪肌及火辣蠻腰，同樣令網友看了忍不住歪樓，直呼「你流的血不會比起各位觀眾流的鼻血更多。你是真正性感女神」、「穿這樣抽血，我也會噴血」、「會不會讓別人流更多血」。