為了跟當地創24年新高的通膨拚搏，韓國央行13日決定升息兩碼。對歐美各國來說，1次調高2或3碼不算什麼，但對韓國來說，這是頭一回升息力道這麼大的。

韓國現行利率經過上調50個基本點之後，已來到2.25%。通常來說，韓國央行不會用這麼激進的方式來調高利率，通常1次最多只升1碼。不過，應該是被大漲的通膨給逼急了，故才會出現難得的大幅升息動作。

不過，市場事先也預期到韓國央行這次會升息兩碼，故也不能說是意外之舉。在韓國13日又升息後，早盤交易時韓元兌一美元，曾貶至1310.11位置，現在則升到1306.24附近。疲弱的韓元，2022年迄今已貶近1成。匯銀人士指出，韓國這次大力升息後，韓元應可暫時避免再這麼弱勢下去。

花旗表示，韓國央行下次8月底的既定會議中，若還要調高利率的話，應該不會再像這樣升兩碼。從韓國央行所舉行的記者會，以及貨幣政策的聲明來看，或許可解讀為會先發制人地以緊縮的方式，來對抗未來可能還會大漲的當地通膨。

外界普遍預測，韓國2022年底的利率將上看2.75%，距離現在新的利率還有兩碼升息空間，且央行還剩下8、10以及11月三次已排定會議。因為韓國通膨漲不停，5月份曾做過的今年預估值僅2.25%。