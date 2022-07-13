對抗通膨，是今年全球主要國家央行的首要之務。歐洲央行(ECB)計畫將在7月升息1碼(25個基點)；市場則預估美國聯準會(FED)7月將升息2至3碼，因而引發經濟衰退隱憂。不過，受惠各項經濟數據表現強勁，美國財經官員對於聯準會引導經濟「軟著陸」仍深具信心。

施羅德投信建議投資人，針對下半年的投資布局，可採取ABCD四大策略因應，即多元資產配置(Allocation)、擇優布局較高評等的投資級與非投資級債券(Bond)部位、適度納入商品(Commodity)資產部位，尤以能源股與原物料股為對抗通膨的投資首選；並加入防禦性(Defensive)資產，例如增加國庫券與現金等部位，藉以降低波動度與提高耐震性，進而掌握下半年投資契機。

美國日前公佈5月CPI年增率8.6%，創40年來新高，顯示3月以來接連兩次的升息，並不足以壓低通膨，逼得聯準會在6月的FOMC會議一舉升息3碼，升息幅度創1994年以來最大，且7月不排除繼續升息3碼的可能性；歐洲央行日前也已表態，7月將會升息1碼。

在全球主要央行陸續展開升息循環的情況下，今年上半年資本市場出現史上少見的大幅回檔，隨著部分企業下修獲利展望，以及經濟可能步入衰退的可能性增加，市場悲觀預期，資本市場恐將持續下挫。

對此，施羅德投信表示，根據美國聯準會主席鮑威爾(Powell)在6月FOMC會後的聲明表示，扣除食物與能源的核心通膨年增率，已經有趨緩現象，因此預估未來幾個月的通膨將逐步降溫；最快到9月，升息步調就會漸漸緩和下來。鮑威爾並稱，在不引發經濟衰退的情況下升息，是聯準會的目標，也相信有方法能夠實現。

觀察歐美英已開發市場的綜合採購經理人指數(PMI)，仍處於50的擴張水準，加上全球已開發經濟體公布的就業數據強勁，也有助於支撐消費支出成長，顯示主要國家央行雖同步升息，雖將導致經濟成長趨緩，但在基本面支撐下，走向經濟衰退的機率仍不高。

施羅德投信表示，資本市場歷經大幅回檔後，投資價值已然浮現，根據一份針對美銀經理人的調查，當出現「通膨率低於4%、初領失業救濟金人數超過30萬，以及標普500(S&P 300)指數跌破3500，聯準會就有可能「由鷹轉鴿」。因此，隨著通膨逐漸降溫，股市也已接近預期的底部，下半年聯準會持續大幅升息的機會可望降低。