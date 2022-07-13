最近一項研究有重大發現，購物前喝1杯咖啡，會比沒喝咖啡者多消費30%的商品，另在購物時啜飲1杯免費咖啡的人會比不喝咖啡的人多消費50%金額和多購買30%的商品，研究發表在《營銷雜誌》（Marketing）上。

●購物時喝咖啡買更多東西 因受多巴胺影響

據Study Finds的報導，South Florida大學的研究人員在法國一家零售連鎖店和家居用品店以及西班牙一家百貨公司的入口處，安裝了一台濃縮咖啡機。當顧客進入商店時，他們會收到一個免費咖啡杯，這些購物者中有一半的人會喝100毫克含咖啡因的咖啡，另一半的人的喝不含咖啡因的咖啡或水。當購物結束後，這些人與South Florida大學的研究人員分享其收據。結果發現，喝含咖啡因咖啡的人會購買更多物品並花費更多錢。

South Florida大學營銷學教授Dipayan Biswas表示，咖啡因是一種強大的興奮劑，會在大腦中釋放多巴胺致更高的能量狀態，進而增強衝動性並降低自我控制能力；因此，攝取咖啡因會導致購物衝動，即購買的商品數量增加，支出同時也會增加。

研究還發現，與其他的購物者比起來，有喝含咖啡因飲品的購物者，會購買更多非必需品，例如香薰蠟燭和香水。

●邊喝咖啡邊線上購物 較易衝動性購買

他們進行了另一項實驗，這次是在實驗室中分析在線上的購物者，200名商學院學生被分成飲用含咖啡因咖啡和飲用無咖啡因咖啡的2種組別。研究要求學生從預先選擇的66個選項列表中去選擇要購買的物品，研究分析發現，喝含有咖啡因的人會有衝動性購買行為，例如購買非必須品的按摩器，而喝無咖啡因的人則選擇較實用的物品如筆記本。

Dipayan Biswas表示，適量咖啡因對健康有益，但購物時攝取咖啡因，可能會產生意想不到的後果，試圖控制衝動消費的消費者，應避免購物時飲用含咖啡因的飲料。

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