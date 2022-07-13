在美國工作十年、長期從事藝術策展工作的鄢繼嬪，受到台中國家歌劇院藝術總監邱瑗之邀，正式擔任副總監，未來將協助歌劇院拓展國際事務。

加上原有的副總監汪虹，目前台中國家歌劇院共有兩位副總監，邱瑗表示，兩位副總監的任務走向不同，汪虹熟悉台灣表演藝術觀眾，將負責帶領行銷部、顧客服務部持續推動觀眾體驗與開發和維持場館的營運；鄢繼嬪有在紐約、東南亞推動藝術文化交流之經驗，將發揮其豐富跨文化協作專長。

談及受邀加入歌劇院過程，鄢繼嬪表示，最吸引她、也最令她感到興奮的是歌劇院「非典型劇場」的理念，「歌劇院團隊已經實踐了非典型劇場的精神，包括在表演節目、藝術教育、顧客服務等的各項策劃和參與形式都已經跳脫傳統思維，展現出歌劇院獨特的性格。」

鄢繼嬪表示，未來將持續堅持節目的專業及多元化，推動與文學、影像、科技、新媒體等跨界激盪出新的面貌，以及活用歌劇院的空間，如：二樓劇場前廳、凸凸廳等，展現打破劇場傳統想像的多元展演型態。為此，鄢繼嬪已陸續和過去在美國工作時合作過的場館及藝術節夥伴聯繫，討論交流可能。

邱瑗表示：「歌劇院是一座非典型劇場，館內處處都可以作為展演空間，綜合起來可運用的空間可謂是三場館之冠，在這樣的基礎上，我們企圖打造歌劇院成為一座兼具台灣精神和國際視野的非典型劇場，吸引國外各領域藝術家及場館經營者前來交流參訪、分享經驗。」

汪虹任職以來，也觀察中部觀眾與北部觀眾的不同，在於喜歡和家人、朋友團體行動，也相當重視體驗過程；在觀眾開發方面，需要以「說故事」引導，透過不同媒介軟性地接觸觀眾，將他們拉入劇場，一旦成功就會發現中部觀眾習慣「呼朋引伴」地一起前來。未來4年，她期待在觀眾的開發、會員經營、民眾入館體驗等皆能優化升級，讓歌劇院全面深入民眾的生活。