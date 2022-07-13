國道三號南下266公里處林內、斗六交界處，今（13日）早上8點多發生3部小客車、1部小貨車交通事故，2名傷患受困車內，70歲自小客車司機不幸夾死於車內。
據了解，4輛車追撞，2輛車在中線車道翻覆，其中一輛車的40歲男駕駛嚴重受創，雙腳骨折，目前送醫搶救中，另一輛休旅車駕駛自行逃出。
雲林縣消防局派遣3部消防車、2部救護車前往緊急救護，由林內分隊長王宏誌指揮搶救。
國道三號南下266公里處林內、斗六交界處，今（13日）早上8點多發生3部小客車、1部小貨車交通事故，2名傷患受困車內，70歲自小客車司機不幸夾死於車內。
據了解，4輛車追撞，2輛車在中線車道翻覆，其中一輛車的40歲男駕駛嚴重受創，雙腳骨折，目前送醫搶救中，另一輛休旅車駕駛自行逃出。
雲林縣消防局派遣3部消防車、2部救護車前往緊急救護，由林內分隊長王宏誌指揮搶救。
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