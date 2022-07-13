機電大廠華城電機持股逾64％的華城電能，展現擴張台灣電動車充電樁市場版圖的旺盛企圖心，並因應電動車未來將躍升為汽車市場主流，今（13）日下午將發表號稱是全台最大功率的480KW充電樁設備，搶攻電動車充電樁快充市場。

華城、士電、東元及中興電等機電大廠，看好電動車充電樁市場大有可為，競爭加入市場戰局。華城轉投資成立華城電能且自創EVALUE品牌，今年初增資引進宏碁及中租兩集團，成為策略性投資人，華城持有華城電能股權從原本八成降至64.25％，取得華城電能3席董事，中租集團以中租能源開發入股華城電能，持股11.03％，並擔任1席監察人。華城6月15日股東會通過，正式將華城與華城電能分割。

華城電能指出，未來汽車市場將以電動車為主流，充電樁需求也持續擴大，吸引各家業者投入。全方位電動車充電領導品牌「華城電能EVALUE」，持續追求產品品質及服務多元化，抓準市場趨勢與超快充缺口，因應全球高壓快充趨勢，發表全台最高功率480kW充電樁設備，為車友們打造無憂充電網。也同步發表全新進化改版的EVALUE APP 2.0，提供更快速且直覺的充電服務資訊。

華城電能指出，華城電能13日下午發表480KW充電樁設備，邀請Benz、KIA、LEXUS、Porsche、Volvo及PEUGEOT等汽車品牌代表出席外，也情商展出Benz EQS、KIA EV6、LEXUS UX300e、PEUGEOT e-2008、Porsche Taycan，以及Volvo XC40 Recharge多款電動車，示範480KW充電樁的充電。