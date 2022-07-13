重要傳統表演藝術說唱保存者楊秀卿日前辭世，文化部長李永得今13日出席告別式弔唁，並代表頒贈總統褒揚令，由楊秀卿次子楊欽代表受贈。

楊秀卿出生於1934年，自幼因眼疾之故，為謀生而學習說唱表演逾70年。1989年獲教育部民族藝術薪傳獎，2003年獲文化總會頒終身成就獎，2007年獲得第11屆國家文藝獎，2008年經台北縣（今新北市）政府認定為傳統表演藝術「說唱」保存者，2009年經文建會（今文化部）認定為重要傳統表演藝術「說唱」保存者（俗稱人間國寶），2021年獲頒第40屆行政院文化獎。

楊秀卿自1983年開始傳授學生唸歌的技藝，2009年起配合文化部帶領師徒制的說唱傳習計畫，2010年成立「楊秀卿說唱藝術團」，懷抱對傳統藝術的保存與傳承使命，積極推展傳藝工作並時常公開說唱表演，無一刻停歇傳藝工作。

李永得表示，楊秀卿終生奉獻推廣及傳承台灣傳統民間說唱，使說唱技藝得以保存，並開枝散葉持續將技藝發揚光大，其無私奉獻精神將永為後世所緬懷。文化部也將持續搜集、保存其作品，永續傳承說唱藝術。