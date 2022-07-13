鍾東錦仍批黨中央不夠厚道。（李京昇攝）

黃復興黨部、青工會、婦女會等多個社團為鍾東錦加油打氣。（李京昇攝）

鍾東錦請人將掛在縣黨部上的看板拆除。（李京昇攝）

國民黨苗栗縣長人選整合陷入僵局，兼任苗栗縣黨部主委的苗栗縣議長鍾東錦表態參選到底，黨主席朱立倫17日將南下苗栗頒布人事命令，有意接手苗栗縣黨部，並將黨部主委撤換。對此，鍾東錦13日上午前往黨部打包行李，他說，黨不給他尊重，今天提前解職，要以小黨員身分重新出發。

國民黨中央欲拔鍾東錦的主委一職，好讓黨中央提名縣長參選人謝福弘團隊進駐，為年底選戰布局，鍾東錦今天提早卸下職務，並前往縣黨部召開記者會，黃復興黨部、青工會、婦女會等多個社團、以及10多位縣議員前往聲援打氣。

鍾東錦說，他要先澄清占用縣黨部的罵名，擔任主委以來，只要黨工、民眾有需要，縣黨部一定敞開大門，包括縣議會也是如此，他認為要物盡其用，民眾有需要時就會給予大家使用。

他提到，前縣長劉政鴻5日曾要到縣黨部召開會議，但都沒有事前告知，也沒有打過一通電話給他，其實只要一通電話，他定會把縣黨部讓出，對於霸佔縣黨部說法，對她非常不公道。

鍾東錦表示，他要只是程序正義跟尊重，從縣長提名到這次接管縣黨部，都沒有徵詢地方意見，他還是透過媒體才知要被撤換，長久以來自認跟黨中央是聯繫暢通，但現在卻連一通電話也不願意，讓他深感難過。

他說，020年8月27日，從前主席江啟臣手上接過國民黨苗栗縣黨部主委印信，歷經將近685個日子以來，每天兢兢業業、早出晚歸，從18鄉鎮市防疫工作、慰勞苗栗縣內醫護人員、捐助弱勢家庭和學童獎助學金到100場公投說明會，盡心盡責、出錢出力，就是要凝聚藍軍向心力。

今天要脫下代表黨部主委的背心，他會好好保留背心，因為他這段時間學習到很多東西，交到很多朋友，也跟黨工交心，獲得深深的溫暖。

鍾東錦表示，這些日子以來從縣黨部的黨工薪資、防疫工作、捐贈物資，到4大公投的說明會，每次黨中央來公文，他都盡力配合辦活動，這些日子來，已經自掏腰包出塊3千萬元，他無怨無悔只求問心無愧。

他說，黨中央選策會昨天派委員下來，彼此聊了半個多小時，朱主席有個人想法，他給予尊重，也退出縣黨部，他為避免造成黨內夥伴困擾，會離開黨部主委的工作，重新回到一個小黨員的身分，以更具貼近在地、貼近民意的角度重新出發。

鍾東錦表示，現階段還是會按照既定方向邁進，沒有黨派依靠，但有鄉親們給予依靠，這次沒有初選，就移到年底的大選，他相信老天會有最好的安排，自己的努力會被看見、被鄉親肯定。

他說，南投、新竹、桃園、金門跟澎湖，每個縣市推派人選方式都不同，有初選、開放參選還有直接徵徵召，黨中央完全沒有一套標準，才會造成紛紛擾擾，他目前的政策白皮書都已擬好，近期會對外宣布，他已經準備了2年要打贏勝仗。

鍾東錦也提到，如果黨推出的人選一定勝選，他就不會站出來，因為他沒有看到藍軍、沒有看到勝利的希望，他當然要參選到底，但也不會脫黨參選，要揮舞藍旗參選到底。

最後被問到黨部主委要換前縣長劉政鴻上任，鍾東錦回說，雙方到目前為止都沒有通過電話，離開縣黨部最擔心的是黨工，如今前縣長劉政鴻要接手黨部主委，他相信劉政鴻經驗跟條件都比他好，也擔任過縣長9年，是苗栗政壇前輩、大老級人物，不需要他的幫忙，他相信劉政鴻會照顧好所有黨工。

鍾東錦離開時，也將百場公投的物品打包帶走，並請人將掛在縣黨部上的看板拆除，最後在眾人加油打氣下離開會場。