今天在大聯盟場上光芒以3：2戰勝紅襪，此戰我國好手張育成以先發第8棒二壘手出賽，他延續手感擊出安打， 還是面對紅襪復出強投賽爾(Chris Sale)，總計是3支1，吞下2次三振，打擊率.175，轉戰光芒後的4場比賽他有3場都揮出安打，目前打擊率為本季最高。而先發投手克魯伯(Corey Kluber)6局僅失2分，最後成功拿下勝投。

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張育成來到光芒後徹底找回手感，今天擔任先發二壘手，總共有3次打擊機會，首次出現在3局，他面對紅襪復出投手賽爾擊出一壘安打，接著隊友迪亞茲(Yandy Diaz)獲得保送，讓他上到二壘，可惜未能幫球隊跑回分數。而張育成隨後在5、6局都吞下三振，不過因為近期的好表現，他的打擊率來到.175。

張育成目前在光芒4場累積11打數，敲出4安打貢獻1分打點，有5次三振沒有選到保送，打擊率是優秀的.364，相較於在守護者的10打數無安打、海盜42打數7安打都好上許多，本季在3隊63打數有11安打，包含1支二壘安、1支全壘打貢獻3分打點，總共吞下30次三振，選到4次保送，打擊率.175，希望能繼續保持。

而此戰紅襪在5局先得分，但6局光芒拿下3分超前比數，並一路領先到底，先發投手克魯伯主投6局被敲4安打失2分，有7次三振1次保送，靠著隊友火力支援拿下本季第5勝，目前自責分率3.58。另一邊紅襪的賽爾迎來復出首戰，5局僅被敲3安打無失分，有5次三振1次保送，但下場後球隊被超前，無緣取得勝投。