「糊塗坊‧老味炸醬」位在苓雅三多一路鬧區中，憑藉獨特的老北京風味結合在地適性創新菜色，吸引許多老饕前來品嘗。創辦人趙國強自幼生長於左營海軍眷村，原本從事調酒師一職的他有感於市面上道地北方麵食尋覓不易，便決心獨立創業，透過青年局創業資源協助，以傳承祖傳三代老眷村味道為己任，拍攝推廣眷村風味麵食影片，將這份記憶中的美好傳遞給消費者。

「糊塗坊‧老味炸醬」從食材到室內裝潢都有獨到之處，居酒屋裝潢風格搭配獨門佳餚，為顧客帶來視覺味覺雙享受。創辦人趙國強表示，店名取自清代鄭板橋名言「聰明難，糊塗尤難，由聰明轉入糊塗更難」，希望上門的顧客進到糊塗坊能夠享受平靜，沈浸平靜氛圍忘卻凡塵瑣事，吃得糊里糊塗、酣暢淋漓。趙國強進一步指出，糊塗坊堅持不添加味精、雞粉等調味料，而是將老眷村慣用樸質的家常原料，以中式職人精神自居，精心調配成簡單不凡的料理。連炸醬麵都耗費苦心，道地配方不加一滴水，透過長時間炒製，由豬皮燉成之濃稠口感，層次豐富而鹹香夠味，炸醬麵搭配以眷村老師父才有的費工手法做成軟綿獅子頭，用金華白湯煨成的靈魂湯頭，讓許多老饕上門成主顧。

青年局表示，糊塗坊在疫情影響經營不易之際，仍然懷抱對料理的堅持，交出「Google評價4.7」與「UberEats評價4.9」顧客滿意的成績單，這種具備品牌故事性，結合在地文化底蘊的行銷方式，可供有心創業青年朋友學習參考。趙國強非常感謝青年局推出的補助青創事業行銷計畫，提供青年創業初期強力支援，藉由線上行銷無遠弗屆的影響力拓展形象與知名度。

青年局長張以理表示，為了讓高雄青年創業朋友穩固紮根，目前已推出各項青年創業貸款、利息補貼及補助等青創資源，幫助在地年青人穩固夢想基礎，此外，因應新冠肺炎對產業衝擊，支持青創業者安渡挑戰，青年局特此研擬相關紓困方案，包含111年「青創補助租金可提前請領」、「青創貸款可申請展延寬限期1年」等措施；下半年更規劃推出111年度青創事業行銷補助計畫，希望藉此降低創業經營壓力、強化行銷以提升競爭力，呼籲有資金需求的青年朋友可搜尋「高雄市政府青年局」加入官方FB、IG與[email protected]好友，隨時掌握第一手資訊消息。