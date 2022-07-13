浩鼎(4174)子公司潤雅生技引進台灣首座全自動機器人無菌充填線，目前已進入培養基模擬充填試驗的製程確效最後階段，潤雅生技品質管理處副總經理洪淑美指出，這款無手套自動機器手臂的無菌充填系統，搭配一次性使用的耗材技術，不僅提高藥品生產效能，也能避免傳統藥品充填過程所衍生的清潔確效和交叉污染的風險。

潤雅生技全自動無菌充填線整合無手套隔離系統和機械手臂，以先進自動化方式進行裝載、卸載、充填、加塞、封蓋及自動置換惰性氣體作業，過程中無需人員介入操作，便可連貫式的完成作業。此設備可充填0.1到50毫升容量的玻璃瓶(Vials)、預注式針筒(Pre-filled Syringe)及卡匣瓶(Cartridge)等型式，充填精準能力達99.99%，可為液態高價值生物製藥進行代工充填，未來可整合凍乾製程，以期提供客戶更完善的委託製造開發(CDMO)服務。

潤雅生技將參與7月底於台北南港舉行的2022亞洲生技大會(Bio Asia-Taiwan 2022)公司展望說明會，並於今年特闢的CDMO館參與展出。另一項受到矚目的產品為疫苗佐劑AB-801(QS-21)，源自於智利、玻利維亞和秘魯原產的皂樹(Quillaja saponaria)，潤雅生技以獨特技術能力生產高純度的佐劑，現與歐洲英國上市櫃公司成為策略夥伴，Croda進行全球市場疫苗開發與應用，未來也將作為台灣浩鼎新冠肺炎疫苗BCVax的佐劑。此類以皂素為基底的佐劑目前已運用在多種疫苗藥品上，例如：GSK葛蘭素史克藥廠Shingrix欣剋疹帶狀皰疹疫苗及Novavax COVID-19疫苗。

潤雅在CDMO領域已耕耘多年，專為高價值生物製藥製程開發、分析服務及cGMP生產提供優質解決方案，同時為浩鼎主動免疫抗癌藥產品原料藥進行代工製造。潤雅生技的廠房設施更依循美國FDA、歐盟EMA、ICH、PIC/S及ISPE等監管機關及規範進行規劃設計，歷時兩年時間完成建造無菌藥品的生產線。