歐盟各國財政部長周二正式批准克羅埃西亞(Croatia)在2023年初成為歐元區第20個成員國。
歐盟執委會副主席Valdis Dombrovskis表示，克羅埃西亞的加入，證實歐元仍維持為一個具吸引力、有韌性和成功的全球貨幣，是強大和團結的象徵。
歐盟高峰會(European Council)通過了三項法案，允許克羅埃西亞在明年1月1日開始使用歐元，其中一項法案規定了轉換匯率為1歐元兌7.53450克羅埃西亞幣(Croatian kuna)，克國仍有幾個月時間進行準備工作。克羅埃西亞自2013年來一直是歐盟成員國。
克羅埃西亞為前南斯拉夫共和國的一分子，而同樣來自前南斯拉夫的斯洛維尼亞(Slovenia)則先在2007年採用了歐元。
歐元區目前有19國，包括最近加入的波羅地海三小國。
克羅埃西亞此前由民族主義強人Franjo Tudjman所領導，直到199年過世。為了獲得歐盟資格，該國採取一連串打擊貪腐措施和改善治理，包括將2003年至2009年擔任總理的Ivo Sanader定罪。
而為了能加入歐元區，克羅埃西亞必須滿足物價和匯率穩定的標準，以及穩健的公共財政和溫和的長期利率，所有這些都必須以歐盟基準來測量。
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