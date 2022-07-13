一對年輕男女在北市某飯店房間內忘情嘿咻，但似乎為了追求情趣與刺激感，兩人竟然光著身體，直接闖到門外走廊，靠著牆進行「活塞運動」，還疑似因為了帶房卡慘遭鎖在門外釀成超級尷尬場面，未料整個過程遭惡意錄下飯店監視器畫面po上臉書社團。事後這對男女發現後，立刻於7月7日前往警局提告飯店妨害名譽，警方目前已傳喚一名員工到案，該員工坦承，因上班時聽同事談論此事，才好奇調監視器翻拍，事後將影片傳至百人以上「肉片群」，但不知竟會被PO上網。

根據外流畫面，該對年輕男女在走廊上嘿咻到一半想回房間時，卻疑似忘了帶房卡遭鎖在外面，這段誇張行徑畫面遭人PO上網放上《爆廢公社》，還標註「本日奇聞，太刺激到連房卡都忘記帶！」，立刻引起網友瘋狂歪樓。

據了解，原本當時飯店走廊空無一人，突然間一對男女裸身打開房門，接著往外窺探，確定四下無人後，兩人一絲不掛走出房間關上門，當時女方似乎還有點害羞，但年輕男子直接將女方推到對面擺飾貴牆壁，接著就在走廊上演激情畫面。

但兩人進行活塞運動約一分多鐘後，男子似乎驚覺手上空空，忘了帶房卡出門，於是回頭用手轉動門把，然後在女方耳邊說了幾句話，女方似乎也傻了，於是暫停動作，一起檢查房門，甚至還狂按門鈴，接著兩人尷尬在走廊上相對傻笑，完全不知該如何善後，整段影片長約一分多鐘。

據了解，該對男女報案後，雙方一度和解不成，氣得該對男女提告妨害名譽。飯店方面已向警方提出疑似外洩監視器畫面的涉案人身分，警方也傳喚一名員工到案。

涉嫌翻拍監視器的員工坦承，事發當天早上上班時，因為聽道大夜班同事說到有人在走廊上做那檔事，他好奇調閱監視器後，將該段畫面翻攝上傳到好友肉片群；該名員工將依妨害秘密等罪嫌送辦。