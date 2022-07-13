一名人妻分享，幾天前和老公因為是否參加死黨聚會吵架，由於她很不喜歡老公的2位異性死黨，所以希望老公能減少與她們接觸，但老公卻死不聽，而原PO為報復老公，竟自組朋友聚會，接連2周與不同的前男友上床，還說雖然有點罪惡感，但也不是第一次了，奇葩貼文引起網友熱議。

一名女網友匿名在Dcard上分享，前幾天與老公大吵一架，因為老公的死黨好友聚會中，總是會有2位她很不喜歡的女性友人出席，因此她很不希望老公參加聚會，但對方卻總說「又不是單獨跟那2個女性友人出去吃飯，是一群人有什麼關係？」

女網友指出，老公有邀請她出席聚會，但她並沒有很想跟老公的死黨頻繁交流，加上共同話題不多，也不知道要聊什麼。由於老公堅稱那2位女性是死黨，堅持要參加聚會，因此她一氣之下也找了朋友聚會，第一周她約了一群好友，結果前男友A也在其中，聚會結束後兩人回憶起過往，在朦朧醉意之下，兩人半推半就滾了床單。

女網友表示，當下她想說「反正也不是第一次進來了，幾年前就做過一次，跟現在再做一次，性經驗人數也不會增加！」而且她早跟老公說過曾與前男友發生過關係。

女網友說，第二周老公繼續參加死黨聚會，而她也賭氣約了另一群朋友聚會，結果前男友B不請自來，兩人單獨離開的時候，她突然很想報復不聽話的老公，想說反正她也沒跟新的男生做，進來都進來過了，性經驗人數也沒增加，便與前男友B去旅館做了一次才回家。而她與2位前男友發生關係後，內心還是有點罪惡感，但又沒有像跟新認識男生上床那麼強烈。

奇葩故事引起網友熱議，「老公的死黨是先知」、「死黨直接跳一個預言家」、「這想法真是好，又不是第一次進來了，不會怎樣也不會增加性經驗人數」。不少網友則認為原PO若不是反串，那就太誇張了。不過，也有網友認為，原PO老公婚後也不懂得避嫌，說實在誰知道他與2位異性死黨是否曾經發生過什麼了，難怪女網友會想要報復。