技專校院招生委員會聯合會今天公布「111學年度四技二專甄選入學招生」分發錄取結果，經就讀志願序統一分發錄取者計2萬9569人，分發錄取率為94.5％；錄取人數最多的前3招生群（類），分別是商管群、餐旅群及設計群。

111學年四技二專甄選入學招生，分為一般組及青年儲蓄帳戶組分別招生，有127校3138個系科組學程提供招生名額4萬4919名（含青年儲蓄帳戶組），共計4萬8034人完成第一階段報名，每名考生至多可申請6個校系科（組）學程，經過第一階段篩選，計有4萬2730人獲得第二階段報名資格，完成第二階段報名(含學習歷程備審資料網路上傳作業)者，計3萬5097人。

第二階段各校指定項目甄試後，具備正備取生資格可登記就讀志願序者計3萬3596人，完成登記就讀志願序者計有3萬1304人，經就讀志願序統一分發錄取者計2萬9569人，分發錄取率為94.5％。

其中因受疫情影響之專案生，皆以外加方式錄取，包含「統測專案生」錄取人數計114人，「甄試專案生」錄取人數計500人，同時具有「統測專案生」及「甄試專案生」之錄取人數計1人。錄取人數最多的前3招生群（類），依序分別是商管群6528名、餐旅群4003名、設計群3424名。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福特別提醒，分發錄取考生必須於7月21日12時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格，分發錄取生7月13日10時起，可至考生作業系統「報到資訊專區」查詢各校報到資訊。

111學年四技二專甄選入學招生獲分發之錄取生，如同時獲得四技二專技優甄審入學分發錄取資格者，須於7月14日12時前，向四技二專技優甄審入學招生分發錄取學校聲明放棄入學資格後，才可於甄選入學招生管道辦理報到。考生同時獲取四技二專技優甄審與甄選入學招生之分發錄取資格時，須擇一辦理報到。