台北市副市長蔡炳坤11日晚間腦中風送醫手術，仍昏迷住院中，由於蔡炳坤督導多項重大業務，而另一位副市長黃珊珊，預計八月中下旬請辭參選台北市長，這起意外也打亂了市府布局。市長柯文哲昨日緊急啟動代理系統，今受訪時表示，蔡病情要再觀察三天，也再痛批文化部長李永得「做官沒有在上班」

柯文哲今上午出席環南市場環境整潔評比頒獎典禮被問及蔡炳坤病情，柯表示12日晚間有再去加護病房探望，因自己也是重症專業，因此有特別檢查鎮定劑、保護腦袋的藥、低溫什麼都上了，並研判需要再觀察三天，等恢復意識後才能了解後遺症狀況。柯文哲感嘆「醫生能做的都做了，希望他能平安渡過。」

而在談及文化部長李永得開砲北市府，柯文哲怒氣沖沖，表示空總變更地目的土地回饋是國家法律，你做部長怎麼會不知道？蔡副市長跟文化部蕭政次都談完了，最後更怒批李永得「我也不想罵你，我就知道你一定上班很不認真，你的次長跟台北市政府的備忘錄全部都寫完了，做部長的都不知道，實在是有夠懶惰，做官都沒在上班的樣子。」