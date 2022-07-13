民進黨桃園市長參選人林智堅論文案持續延燒，外界抨擊中華大學與政商學界關係密切，中華大學今上午發表聲明指出，校務向來獨立運作，董事會無權也從未干涉，關於林智堅論文爭議，學校已由校內外人士組成委員會調查，學校也尊重結果。

中華大學祕書室13日上午發出聲明稿，強調校務向來獨立運作，學校的人事、會計和採購等業務，皆由校長指派運作，董事會無權也從未干涉，保證絕無董事會介入校務的案例。由於連日遭到外界的誤解與污衊，導致師生困擾，特發此聲明，以正視聽

「別讓努力的老師和學生受到傷害，這是不公平的！」校長劉維琪指出，見到師生多年努力遭外界誤解，感到痛心，盼還給學校一個平靜的學習環境，肯定絕大多數老師的用心教學，與多數學生的努力向學，不該抹煞全體師生的努力。

聲明稿指出，有關前新竹市長林智堅的論文爭議，本校已由校內外專業人士組成審議委員會進入調查程序，本校尊重獨立調查結果，並接受社會公評。

聲明稿也提到，中華大學向來努力辦學，鼓勵學生跨領域學習，如學費高達十餘萬元的跨域黑客（Build School）軟體人才培訓班，免費提供給學生學習，未來都能有一技之長。

另，本校也是全台首間微軟前瞻育才全合作大學，由微軟提供軟體、教材、業師和數據供師生使用，培養學生AI應用能力，希望學生畢業後都能高薪就業。