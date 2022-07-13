台股前任矽力*-KY(6415)一分為四，今(13)日換發後新股重新上市買賣，儘管今有國安基金進場帶動台股信心，指數大漲400點，但矽力*-KY開盤即殺至跌停躺平。

矽力*-KY為活絡市場交易，將股票面額變更為每股新台幣2.5元，即1股分拆為4股，換發後新股今日上市買賣，惟開盤即遭打入跌停560元鎖住。

矽力*-KY舊股票於7月6日至7月12日期間停止交易，新股票今上市買賣，流通在外股數自9502萬2705股，增為3億8009萬820股。

分析師表示，個股進行分割後股價變低，就可以吸引一般散戶進駐，有利於推升股價走高，活絡市場交投。且根據公司角度來看，會決定股票分割的公司多是處於多頭趨勢，且對於業績前景有相當把握才會如此。

矽力*-KY第二季合併營收68.06億元、季成長13.0%，寫下單季歷史新高；累計上半年合併營收128.31億元、年增35.8％，亦創歷史同期新高。

目前受到通膨、宏觀經濟逆風等衝擊，全球消費型電子產品銷售不佳，惟矽力*-KY持續布局車用、攻控等非消費領域，可望減緩消費市場疲軟的衝擊，目前企業市場相關PMIC(電源管理IC)依舊暢旺，故法人看好矽力*-KY下半年營收將持續攀升，全年營收仍有再戰高實力。